दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 लागू होने से दिहाड़ी मजदूरों के सामने पेट भरने का संकट गहराया

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज 4 लागू : दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई.रोहिणी और वज़ीरपुर में AQI 500 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शादीपुर में दिल्ली में सबसे कम 370 AQI दर्ज किया गया. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज 4 लागू कर दिया. जिसके तहत कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की एक्टिविटीज़ पर भी बैन लगा दिया गया है। हालांकि सोमवार दोपहर 2 बजे के तक दिल्ली के कई इलाकों में हवा 'बहुत खराब' थी, AQI 400 से ऊपर दर्ज़ किया गया

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में हवा की क्वालिटी तेज़ी से खराब हो रही है.दिल्ली-एनसीआर में,अधिकारियों ने शनिवार को सबसे सख्त नियम लागू किए.जिससे पूरे इलाके में इमरजेंसी पाबंदियां लग गईं. बढ़ते प्रदूषण ने अब सिर्फ सांस लेना ही नहीं बल्कि लोगों की रोजी-रोटी भी मुश्किल में डाल दी है ग्रेप 4 लागू होने के बाद निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है जिसका सबसे बड़ा असर दिहाड़ी मजदूरों पर देखने को मिल रहा है ये वही मजदूर है जिनकी जिंदगी रोज की कमाई पर टिकी होती है

सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक ने बढ़ायी परेशानी : ग्रेप 4 के तहत दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है नतीजा यह है कि हजारों दिहाड़ी मजदूर अचानक बेरोजगार हो गए इन मजदूरों के सामने अब दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है. काम बंद होने से ना तो किराया निकल पा रहा है और ना ही बच्चों का पेट भर पा रहा है. रोजगार ठप होने के कारण कई मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हो रहे हैं.

दिहाड़ी मजदूरों ने की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग : ऐसे में निर्माण गतिविधियों में लगे दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि प्रदूषण से बचाव जरूरी है लेकिन सरकार को उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए, मजदूरों का कहना है कि पिछले 10 सालों से ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है लेकिन पिछली सरकारों ने कुछ आर्थिक सहायता भी की लेकिन मौजूदा दिल्ली सरकार की तरफ से कोई राहत नजर नहीं आ रही है .

दिहाड़ी मजदूरों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग : दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक दिहाड़ी मजदूरों के लिए किसी विशेष राहत पैकेज या मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रदूषण नियंत्रण की इस लड़ाई में गरीब मजदूरों को ही सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी.अब देखना यह होगा कि सरकार दिहाड़ी मजदूरों की इस परेशानी को कितनी गंभीरता से लेती है और उन्हें राहत देने के लिए कब तक कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं

