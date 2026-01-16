ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, GRAP 3 लागू, ये रहेंगी पाबंदियां

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर आ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आंकड़ों की मानें तो 16 जनवरी, 2026 को रात 8:00 बजे दिल्ली का प्रदूषण स्तर 346 दर्ज किया गया है. बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रडेड रिस्पॉन्स एक्शन (GRAP) प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है. दिल्ली एनसीआर में GRAP तीन लागू होने के बाद अब कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे.

GRAP तीन को लेकर जारी किए गए आदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से बताया गया कि, दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 दर्ज किया गया. IMT और IITM ने आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और खराब होने की संभावना जताई है. आने वाले दिनों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच सकता है. साथ ही ग्रेप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां भी लागू रहेंगी.

सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर की सभी एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं. सभी एजेंसियों को प्रदूषण की स्थिति पर सख्त निगरानी रखें और किसी भी स्थिति में वायु गुणवत्ता को और खराब न होने दें. आयोग ने नागरिकों से भी अपील की है कि ग्रैप के तीसरे चरण के नागरिक चार्टर का पालन करें और प्रदूषण को रोकने में एजेंसियों का सहयोग करें. उप समिति के सदस्य आर.के. अग्रवाल के मुताबिक, उप समिति दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखेगी और आवश्यकता अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

लागू पाबंदियां

निर्माण कार्यों पर रोक: सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध है, हालांकि आवश्यक परियोजनाओं जैसे एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) कार्यों पर प्रतिबंध नहीं है.

सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव: सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि धूल के कणों को कम किया जा सके.