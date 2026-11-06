ETV Bharat / state

Delhi-NCR में GRAP-3 लागू, कक्षा 5 तक हाइब्रिड बोर्ड में क्लासेस, NCR के कार्यालय में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप तीन के प्रतिबंध लागू. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के हालात लगातार बिगड़ते जा रही हैं. दिवाली से पहले ही प्रदूषण 400 के करीब पहुंच गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है. ग्रेप-3 लागू होने से कई तरह के प्रतिबंध अब लागू हो जाएंगे.

इसके तहत गाजियाबाद नोएडा समीर एनसीआर के शहरों में कक्षा पांचवी तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड बोर्ड में होगी यानी अभिभावक चाहे तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं वहीं सरकारी और निजी कार्यालय में 50% कर्मचारियों को बुलाने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है.