Delhi-NCR में GRAP-3 लागू, कक्षा 5 तक हाइब्रिड बोर्ड में क्लासेस, NCR के कार्यालय में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. आइए जानते हैं इस दौरान कौन-कौन से प्रतिबंध लागू होंगे:
Published : November 6, 2026 at 7:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के हालात लगातार बिगड़ते जा रही हैं. दिवाली से पहले ही प्रदूषण 400 के करीब पहुंच गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है. ग्रेप-3 लागू होने से कई तरह के प्रतिबंध अब लागू हो जाएंगे.
इसके तहत गाजियाबाद नोएडा समीर एनसीआर के शहरों में कक्षा पांचवी तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड बोर्ड में होगी यानी अभिभावक चाहे तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं वहीं सरकारी और निजी कार्यालय में 50% कर्मचारियों को बुलाने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है.
CAQM has enforced GRAP-3 measures in Delhi-NCR. It is our collective responsibility to adhere to the relevant rules & measures to fight pollution. pic.twitter.com/mANKA4z77u— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) November 6, 2026
० GRAP 3 के प्रमुख प्रतिबंध
1. निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक
दिल्ली एनसीआर में धूल और प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण एवं तोड़फोड़ कार्यों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. प्रतिबंध में निम्न कार्य शामिल रहेंगे:-
- मिट्टी की खुदाई और भराई के कार्य.
- बोरिंग और ड्रिलिंग के काम.
- पाइपलाइन का काम, सभी प्रकार के डिमोलिशन वर्क.
- खुली ट्रेंच के जरिए पाइप पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज और बिजली की केबल बिछाने के कार्य.
- ईंट और चुनाई का काम.
- रेडी मिक्स कंकरीट प्लांट का संचालन.
- बड़े स्तर पर वेल्डिंग और गैस कटिंग के कार्य.
- छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति रहेगी.
- पेंटिंग पॉलिशिंग और वार्निशिंग के कार्य.
- सीमेंट प्लास्टर और अन्य कटिंग के कार्य.
- सड़क निर्माण और बड़े स्तर पर मरम्मत के कार्य.
- कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही.
- तोड़फोड़ से निकलने वाले मलवों का परिवहन.
निर्माण कार्यों में मिलेगी छूट ?
कम प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण गतिविधियों को धूल नियंत्रण और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के सख्त पालन के साथ कार्य जारी रखने की अनुमति हो सकती है. इसके अलावा महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी गई है:-
- रेलवे सेवाओं और रेलवे स्टेशनों से संबंधित परियोजनाएं.
- मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों की परियोजनाएं.
- एयरपोर्ट और अंतर राज्य बस टर्मिनल से जुड़ी परियोजनाएं.
- राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं.
- अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाएं.
- हाईवे, सड़क, फ्लावर, ओवर ब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और दूरसंचार से जुड़े कार्य.
- ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति योजनाएं.
इन सभी योजनाओं से जुड़ी सहायक गतिविधियों को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई है.
स्टोन क्रेशर और खनन पर प्रतिबंध
समस्त दिल्ली एनसीआर में स्टोन क्रेशर का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. दिल्ली एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी.
कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में
- दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुध नगर में कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हाई ब्रीड मोड में कक्षा संचालित करना अनिवार्य होगा.
- हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई होगी.
जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है. वहां विद्यार्थी और उनके अभिभावक ऑनलाइन माध्यम चुन सकते हैं.
सरकारी और निजी कार्यालय में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति
- दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकारी और दिल्ली सरकार सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालय में 50% कर्मचारियों को बुलाने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने पर फैसला लेंगे.
- केंद्र सरकार भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है.
5. आम लोगों के लिए जारी की गई सलाह
GRAP 3 के दौरान आम नागरिक को से प्रदूषण कम करने और अपनी सेहत सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय अपनाने की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा अपील की गई है.
- कम दूरी के लिए पैदल चलेंगे साइकिल का इस्तेमाल करें.
- ऑफिस आने-जाने के लिए निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.
- सहकर्मियों के साथ कारपुलिंग करें.
- जिन लोगों के कार्य की प्रवृति अनुमति देती है वह वर्क फ्रॉम होम करें.
- घर को गर्म रखने के लिए कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल न करें.
- घर में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारियों को खुले में लकड़ी बायोमास या कचरा जलाने से रोकने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएं.
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