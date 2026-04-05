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हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा जिलाधीशों को 5% सीटें आरक्षित करने के अधिकार देने का मामला, कल HC में सुनवाई

हिमाचल हाईकोर्ट में जिलाधीशों को 5% सीटें आरक्षित करने के अधिकार देने के खिलाफ याचिका दायर की गई है.

Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 12:52 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव का मामला एक बार फिर लिटिगेशन में फंसता हुआ नजर आ रहा है. राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 5 फीसदी सीटें आरक्षित करने का अधिकार जिलाधीशों (DC) को देने का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है. पूर्व प्रधानों की ओर से जनहित याचिका दायर कर सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में अब सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.

याचिकाकर्ता का राज्य सरकार पर आरोप

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ता पूर्व प्रधानों ने जिलाधीशों को रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने का अधिकार दिए जाने को नियमों के विरुद्ध बताया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नंद लाल बताते हैं संविधान के अनुसार प्रावधान है कि रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने के लिए जनसंख्या को आधार बनाया जाए. आरक्षित सीटों पर प्रतिनिधित्व जनसंख्या आधारित होना चाहिए. जबकि राज्य सरकार द्वारा जिलाधीशों को 5 फीसदी सीटों पर आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार भौगोलिक आधार पर दिया गया है. ऐसे में राज्य सरकार का यह फैसला नियमों के विरुद्ध है.

SC ने 31 मई तक चुनाव करवाने के दिए हैं आदेश

यह पहला मौका नहीं है जब हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा है. इससे पहले भी प्रदेश में समय पर पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रदेश में चुनाव संपन्न करवाने का फैसला सुनाया. हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पहले राज्य में पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के आदेश दिए हैं. अब एक बार फिर मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है. ऐसे में समय पर पंचायती राज चुनाव संपन्न होने को लेकर भी संशय पैदा हो गया है.

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