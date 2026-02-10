ETV Bharat / state

हरियाणा में 'शानदार' काम करने वाली पंचायतों की ग्रांट दोगुनी की गई, CM का ऐलान, बोले- अनुसूचित जातियों पर ज़ुल्म या हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं

हरियाणा में शानदार काम करने वाले पंचायतों को इंसेंटिव के तौर पर दी जाने वाली ग्रांट की राशि बढ़ा दी गई है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 10, 2026 at 10:58 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को घोषणा करते हुए 'शानदार पंचायतों' को इंसेंटिव के तौर पर दी जाने वाली ग्रांट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है.

"अनुसूचित जातियों के खिलाफ कोई अत्याचार न हो": सैनी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट, 1955 के नियमों को लागू करने का रिव्यू करने के लिए राज्य-स्तरीय विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे. विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी यहां मीटिंग में मौजूद थे. CM ने कहा कि शानदार पंचायतों को चुनने के क्राइटेरिया में ये पक्का करना शामिल है कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ कोई अत्याचार न हो, SC कंपोनेंट फंड का पूरा इस्तेमाल हो, गांवों में नशे के खिलाफ कैंपेन चलाना, पराली जलाने से रोकना, पीने के पानी की समस्याओं का समाधान करना, वगैरह. इसके लिए राज्य, ज़िला और सब-डिवीज़न लेवल पर पंचायत इंसेंटिव का प्रोविज़न किया गया है.

"ज़ुल्म या हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा": सैनी ने कहा कि SC/ST केस में 60 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए ताकि ऐसे केस जल्दी निपटाए जा सकें. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए क्रिमिनल कानूनों के तहत भी 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करने का प्रोविज़न है. इन केस के लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाने चाहिए. सैनी ने कहा कि 2021 से राज्य में अनुसूचित जाति की महिलाओं के अलावा महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम में कमी आई है. इसके अलावा, लूट, प्रॉपर्टी से जुड़े क्राइम और धमकी के केस में भी कमी आई है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ किसी भी लेवल पर ज़ुल्म या हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे केस में तुरंत एक्शन लेने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए.

"समझौतों की जांच होनी चाहिए": CM ने कहा कि आपसी समझौते के मामलों में यह जांच की जानी चाहिए कि समझौता दबाव में या लालच में तो नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि ज़िला और सब-डिवीज़न लेवल पर होने वाली मीटिंग में जाने-माने लोगों को शामिल किया जाना चाहिए. इसके अलावा, हर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर को SC और ST एक्ट का रिव्यू करने के लिए एक साल के अंदर कम से कम चार डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 2025-26 के दौरान, अत्याचार के 796 पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए 8.84 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई. सैनी ने कहा कि सोशल हारमनी, इंटर-कास्ट मैरिज, शगुन स्कीम के तहत मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 1,265 बेनिफिशियरी को 31.62 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई, जिसमें 807 महिलाएं और 458 पुरुष शामिल हैं.

