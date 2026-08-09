'एक तरफ कांवड़, दूसरी तरफ पालकी में दादी': इच्छा पूरी करने के लिए कंधों पर काव्य ऋषि कुंड ले गए पौत्र
पौत्रों ने दादी के वजन के बराबर जल भरा और कांवड़ के रूप में अपने कंधों पर उठाकर वापस घर की ओर रवाना हुए.
Published : August 9, 2026 at 9:03 PM IST
कुचामन सिटी: 64 साल की दादी की इच्छा पूरी करने के लिए तीन पौत्रों ने उन्हें पालकी में बैठाया और करीब 24 घंटे की कठिन यात्रा कर काव्यऋषि कुंड तक लेकर पहुंचे. कुचामन के गोदावरी गार्डन के पास रहने वाले पौत्र का कहना है कि दादी की इच्छा थी कि सावन के महीने में उन्हें भगवान के दर्शन करवाए जाएं. तीन पौत्रों ने दादी की इस इच्छा को अपना संकल्प बनाया और उन्हें पालकी में बैठाकर कठिन पहाड़ी रास्ते से काव्यऋषि कुंड तक ले गए.
दादी के साथ घर लौटे: पौत्र, बजरंग, भूपेंद्र और दिनेश ने अपनी 64 वर्षीय दादी जीवनी देवी के वजन के बराबर जल भरा और उस जल को कांवड़ के रूप में अपने कंधों पर उठाकर वापस घर की ओर रवाना हुए. करीब 24 घंटे की यात्रा के बाद तीनों पौत्र रविवार को दादी के साथ घर लौटे. बजरंग ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ दादी की इच्छा पूरी करना नहीं था बल्कि आज की युवा पीढ़ी को यह संदेश देना भी था कि जिन बुजुर्गों ने हमें चलना सिखाया, संस्कार दिए और जीवनभर हमारा सहारा बने. उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें हमारे प्यार और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है.
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बुजुर्गों का सम्मान करें: उन्होंने कहा कि दादी ने हमें जिंदगीभर संभाला है, तो उनके लिए 24 घंटे की यात्रा करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. उनकी इच्छा थी कि सावन में भगवान के दर्शन करें, हमने उनकी इच्छा को अपना संकल्प माना. दादी को पालकी में लेकर काव्यऋषि कुंड जाना हमारे लिए सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, सम्मान और संस्कार का भाव था. हम चाहते हैं कि हर युवा अपने बुजुर्गों का सम्मान करे और उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दे.
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आज भी संस्कार जिंदा: स्थानीय निवासी अर्जुन राम कुमावत ने कहा कि लोग कहते हैं कि ये कलयुग है और रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, लेकिन आज भी संस्कार जिंदा हैं. शहर के युवाओं ने अपनी दादी की सेवा करना किसी श्रवण कुमार की कहानी से कम नहीं है. दादी को पालकी में बैठाकर सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करवाए, बल्कि यह बताने की कोशिश की है कि कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसे संस्कार और बुजुर्गों के प्रति सम्मान जिंदा है.