मामूली कहासुनी पर युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दादी को उतारा मौत के घाट

मामूली कहासुनी पर युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दादी को उतारा मौत के घाट
रायबरेली के कृष्णपाल खेड़ा गांव का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : January 19, 2026 at 2:32 PM IST
रायबरेली: शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कृष्णपाल खेड़ा गांव में मामूली कहासुनी पर पोते ने दादी की हत्या कर दी. सूचना मिलते ही शिवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. साथ ही पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है.
दादी की हत्या: पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह के मुताबिक, सोमवार सुबह 10.00 बजे थाना शिवगढ़ पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम किशनखेड़ा मजरे रानीखेड़ा थाना शिवगढ़ में एक महिला तारावती पत्नी राम प्रताप रैदास की पोता सोनू रैदास निवासी किशनपाल खेड़ा मजरे ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है.
शिवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, तथा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. घटना के संबंध में पड़ोसियों ने बताया कि सोनू आए दिन नशा कर घर में हमगामा करता था. कल रात भी नशे की हालत में गाली-गलौज कर रहा था.
पुलिस का एक्शन: जिस पर दादी मृतका तारावती और आरोपी सोनू के बीच कहासुनी व झगड़ा हुआ, इसी बात से गुस्साए आरोपी ने कुल्हाड़ी से दादी तारावती पर वारकर हत्या कर दी. पुलिस आरोपी सोनू रैदास को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाई कर रही है.
ये भी पढ़ें: कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, क्या थी वजह
ये भी पढ़ें: हैवान पति; नर्स पत्नी को पीट-पीट कर मार डाला, ससुर से कहा-मर गई तुम्हारी बेटी, ले जाओ