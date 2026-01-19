ETV Bharat / state

मामूली कहासुनी पर युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दादी को उतारा मौत के घाट

रायबरेली: शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कृष्णपाल खेड़ा गांव में मामूली कहासुनी पर पोते ने दादी की हत्या कर दी. सूचना मिलते ही शिवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. साथ ही पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है.

दादी की हत्या: पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह के मुताबिक, सोमवार सुबह 10.00 बजे थाना शिवगढ़ पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम किशनखेड़ा मजरे रानीखेड़ा थाना शिवगढ़ में एक महिला तारावती पत्नी राम प्रताप रैदास की पोता सोनू रैदास निवासी किशनपाल खेड़ा मजरे ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है.

शिवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, तथा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. घटना के संबंध में पड़ोसियों ने बताया कि सोनू आए दिन नशा कर घर में हमगामा करता था. कल रात भी नशे की हालत में गाली-गलौज कर रहा था.