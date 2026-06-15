दादी को मौत के घाट उतारकर बोरे में बंद किया शव, तीन दिन बाद ऐसे खुला राज, आरोपी गिरफ्तार
खूंटी में दो पोतों ने मिलकर अपनी दादी की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : June 15, 2026 at 11:58 AM IST
रांची/खूंटी: खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने के साथ-साथ दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. खटखुरा पंचायत के बंगुरकेला गांव में दो पोतों ने अपनी ही 68 वर्षीय दादी की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर कोयल नदी किनारे फेंक दिया. घटना का खुलासा तीन दिन बाद तब हुआ, जब ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी.
मामूली विवाद बना हत्या का कारण
मृतका की पहचान पुटकी देवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था. आरोप है कि घटना वाले दिन किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. इसी दौरान वृद्ध महिला द्वारा ताना मारने और गाली-गलौच किए जाने पर दोनों पोते आपा खो बैठे और उनका सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
दुर्गंध फैलने से खुला राज
घटना के बाद दोनों आरोपी घबरा गए और साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को बोरे में बंद कर कोयल नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया. रविवार सुबह नदी की ओर गए ग्रामीणों को तेज दुर्गंध महसूस हुई. खोजबीन के दौरान झाड़ियों में पड़ा संदिग्ध बोरा मिला. बोरा खोलने पर उसके अंदर एक बुजुर्ग महिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
दोनों आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की
ग्रामीणों की सूचना पर रनिया थाना प्रभारी श्यामल कुंभकार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले है, जिसके आधार पर मृतका के दोनों पोते जतरु झोरा और सोनू झोरा को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिसिया पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली.
मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी विजय सिंह ने बताया कि आरोपियों ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि विवाद के दौरान उन्होंने वृद्ध महिला का सिर जमीन पर पटक दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई. बाद में शव को बोरे में बंद कर नदी किनारे फेंक दिया गया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत कानूनी जांच में जुटी हुई है.
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