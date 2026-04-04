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दोहिते ने नाना से मांगे 2 हजार रुपए, नहीं देने पर सिर पर पत्थर मार की हत्या

पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपने नाना की हत्या करना स्वीकार किया है.

Accused in Police Custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Courtesy - Baran Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
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बारां: गत 26 मार्च को जिले के सारथल कस्बे में हुई एक बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया. पुलिस के अनुसार आरोपी मृतक का दोहिता है. उसने नाना से 2 हजार रुपए मांगे थे. जब नाना ने पैसे नहीं दिए, तो उसने उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक बारां अभिषेक अंदासु ने बताया कि मृतक के भाई भैरूलाल ने सारथल थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी कि उसका बड़ा भाई बद्रीलाल (80 वर्ष) पुत्र श्रवणलाल काछी खेत पर भगवान के चबूतरे पर पाठ–पूजा करता था. 26 मार्च को भी रात को पूजा करते सोया था. सुबह भाई की पत्नी खेत पर चाय लेकर गई, तो बद्रीलाल कुएं में पड़ा हुआ था. जब उसके शव को बाहर निकाला तो उसके सिर पर चोट लगी थी. हत्या की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दी थी.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. घटनास्थल पर तकनीकी अनुसंधान के लिए साइबर सैल बारां, जिला विशेष टीम बारां को भेजा गया. एफएसएल टीम व डॉग स्क्वायर्ड टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया. शक होने पर रणजीत (25 वर्ष) पुत्र भंवरलाल को झालावाड़ बस स्टैंड से डिटेन किया गया. पूछताछ में रणजीत ने अपने नाना की हत्या करना स्वीकार किया. वह अकलेरा बस स्टैण्ड से कहीं और बाहर जाने की फिराक में था. आरोपी ने बताया कि वह अपने नाना बद्रीलाल से खर्चे के 2000 रुपए मांगने गया था. नहीं देने पर उसने पत्थर से सिर फोड़कर बेहरमी से हत्या कर दी. इसके बाद पैर बांधकर लाश को कुए में डाल दिया.

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ऐसे की हत्या: पुलिस के अनुसार, रणजीत काफी दिनों से अपने नाना बद्रीलाल की रैकी कर रहा था. मुलजिम की नानी कंवर बाई रात्रि को खेत पर नाना के साथ रहती थी. 26 मार्च की रात्रि को गांव में शादी का कार्यक्रम होने से नानी रात्रि को खेत पर नहीं गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी रणजीत नाना के घर से ही रात्रि में 1 बजे खेत पर चला गया. उसने सोए हुए उसके अपने नाना की पत्थर मार कर हत्या कर दी. इसके बाद दोनों पैर बांधकर पत्थर लटका कुएं में डाल दिया. गिरफ्तार आरोपी रणजीत के विरूद्ध झालावाड़ के थाना इकलेरा पर 1 चोरी का प्रकरण, थाना घाटोली में लड़ाई–झगड़े के 2 प्रकरण और थाना कोतवाली झालावाड़ में आर्म्स एक्ट 1 मामला दर्ज है.

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