सूरजपुर में पहले ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर बुजुर्ग की हत्या
सूरजपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 7:30 PM IST
सूरजपुर: एक 60 वर्षीय शख्स की उसके ही पोते ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं एक आरोपी को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया है.
जमीन विवाद में हत्या
सूरजपुर जिले के पीढ़ा गांव का ये मामला है. बुजुर्ग का लंबे समय से जमीन को लेकर आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था. दोनों पक्ष किसी मामले को लेकर न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचे थे. पेशी के बाद सभी लोग वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान पर्री गांव के पास आरोपियों ने वृद्ध पर हमला कर दिया.
चाकू से हमला कर हत्या
आरोप है कि पहले बड़े पोते ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सका. इसके बाद दूसरे नाती ने वृद्ध पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
हम लोग दोपहर करीब 2.50 पर दुकान के पास थे. एक ट्रैक्टर वाला आया और बुजुर्ग को कुचलने का प्रयास किया. बुजुर्ग बचकर भागा लेकिन आरोपी ने फिर बुजुर्ग की चाकू से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी भाग रहा था, जिसे हम लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी: बीरबल, स्थानीय
जांच में जुटी पुलिस
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार होने का प्रयास करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी नाती को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.
पोते ने दादा की चाकू मारकर हत्या कर दी. खेती का झगड़ा चल रहा था. पेशी पर गए थे. अप्रैल महीने में मृतक ने आरोपी के पिता से मारपीट किया था और उसका पैर फ्रेक्चर हुआ था, उसी वजह से गुस्से में थे. पहले ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया फिर दौड़ाकर चाकू मारकर हत्या कर दिया. बड़ा भाई फरार है: बर्नाड कुजूर, सीएसपी सूरजपुर
फरार आरोपी की तलाश
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
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