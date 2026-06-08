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पोते ने की दादा की हत्या, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

बलरामपुर: चांदो थाना इलाके में पोते ने अपने सगे दादा को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के आरोपी पोते को पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया. आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि दादा और पोते के बीच में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद गुस्से में आकर पोते ने धारदार हथियार से दादा को मौत के घाट उतार दिया.

दादा ने की पोते की हत्या

हत्या की जानकारी प्रार्थिया मुनिया केरकेटा ने चांदो थाने आकर दी. दर्ज रिपोर्ट में मुनिया ने बताया कि उसका पति भुवनेश्वर केरकेटा 7 जून को अपने घर पर था, उसी दौरान मेरे नाती अरुण केरकेट्टा मेरे घर आया. जिसपर पीड़ित ने उससे कहा कि वो न तो नहाता और न ही अपने कपड़े तक धोता है. अपनी शिकायत सुनकर पोते को गुस्सा आ गया. उसने घर में रखे धारदार हथियार से दादा पर जानलेवा वार दिया. ताबड़तोड़ वार की वजह उसकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों को जब हत्या की खबर लगी तो वो भागकर घर पहुंचे. तबतक आरोपी अरुण करकेट्टा घर से फरार हो चुका था.