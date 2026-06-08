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पोते ने की दादा की हत्या, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

मामूली बात को लेकर दादा और पोते में विवाद हुआ, जिसके बाद नाराज पोते ने दादा की धारदार हथियार से हत्या कर दी.

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पोते ने की दादा की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 8:51 PM IST

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बलरामपुर: चांदो थाना इलाके में पोते ने अपने सगे दादा को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के आरोपी पोते को पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया. आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि दादा और पोते के बीच में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद गुस्से में आकर पोते ने धारदार हथियार से दादा को मौत के घाट उतार दिया.

दादा ने की पोते की हत्या

हत्या की जानकारी प्रार्थिया मुनिया केरकेटा ने चांदो थाने आकर दी. दर्ज रिपोर्ट में मुनिया ने बताया कि उसका पति भुवनेश्वर केरकेटा 7 जून को अपने घर पर था, उसी दौरान मेरे नाती अरुण केरकेट्टा मेरे घर आया. जिसपर पीड़ित ने उससे कहा कि वो न तो नहाता और न ही अपने कपड़े तक धोता है. अपनी शिकायत सुनकर पोते को गुस्सा आ गया. उसने घर में रखे धारदार हथियार से दादा पर जानलेवा वार दिया. ताबड़तोड़ वार की वजह उसकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों को जब हत्या की खबर लगी तो वो भागकर घर पहुंचे. तबतक आरोपी अरुण करकेट्टा घर से फरार हो चुका था.

पोते ने की दादा की हत्या (ETV Bharat)

आरोपी को थाना में लाकर घटना के संबंध में पूछताछ कर विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है. बाद में आरोपी को न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, साथ ही इस मामले में आगे की विवेचना जारी है: बाजीलाल सिंह, एसडीओपी

चांदो पुलिस ने पकड़ा

मृतक बुजुर्ग भुवनेश्वर की पत्नी की शिकायत पर चांदो पुलिस ने आरोपी पोते के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत अपराध दर्ज किया. घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल दी गई. पुलिस अधीक्षक के द्वारा फरार आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अरुण राजपुर से बरियो की तरफ जा रहा है, जिसपर थाना राजपुर एवं थाना चांदो की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आरोपी को राजपुर से गिरफ्तार किया गया.


आरोपी पोते को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

एसडीओपी बाजीलाल सिंह ने बताया कि 7 जून को चांदो थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव में आरोपी युवक ने अपने दादा को गुस्से में आकर धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी थी और फरार हो रहा था, जिसे पुलिस ने चौबीस घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.


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