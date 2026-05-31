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सगे दादा को मात देकर प्रधान बना पोता, बड़े अंतर से हराया

रामपुर: कहा जाता है कि राजनीति में न कोई अपना होता और न ही पराया. ऐसा ही कुछ विकासखंड रामपुर की फुंजा पंचायत के चुनाव में देखने को मिला है. हिमाचल में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं. विकासखंड रामपुर की फुंजा पंचायत में 30 मई को तीसरे चरण में मतदान हुआ और चुनाव परिणाम बेहद रोमांचक रहे हैं. यहां प्रधान पद के लिए चुनावी अखाड़े में सगे दादा और पोता आमने-सामने थे. यहां मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि 'अनुभव बनाम युवा जोश' का था. फुंजा पंचायत में इस बार लोकतंत्र का ऐसा ही अनोखा और दिलचस्प मामला देखने को मिला, जहां जनता ने परंपरा से ऊपर उठकर युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है.

322 वोटों के बड़े अंतर से हारे दादा

फुंजा पंचायत में सगे दादा और पोता ने प्रधान पद के लिए नामांकन भरा था. चुनावी नतीजों के दौरान ​प्रधान पद के इस बेहद चर्चित मुकाबले में पोते गुड्डू टैगटा ने अपने सगे दादा और सियासत के अनुभवी खिलाड़ी प्रेम लाल टैगटा को 322 वोटों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी है. इसके साथ ही फुंजा पंचायत की कमान अब एक युवा चेहरे के हाथ में आ गई है. गुड्डू टैगटा को 713 वोट मिले हैं, जबकि प्रेम लाल टैगटा को 391 वोटों से संतोष करना पड़ा.