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दादा की ख्वाहिश को पोते ने किया पूरा, हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लाया गांव, दादी बोली, 'सपना पूरा हुआ'

हेलीकॉप्टर से बाहर आए दूल्हा–दुल्हन ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर : दादा की ख्वाहिश थी कि उनके पोते की बहू हेलीकॉप्टर में घर आए. इस सपने को उनके पोते ने पूरा कर दिया है. बाड़मेर जिले के लंगेरा गांव के पोता अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर आया. दूल्हे जसवंतसिंह के दादा स्वर्गीय सवाई सिंह का सपना था कि उनके पोते की बारात हेलीकॉप्टर से आए.