दादा की ख्वाहिश को पोते ने किया पूरा, हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लाया गांव, दादी बोली, 'सपना पूरा हुआ'
पहली बार हेलीकॉप्टर से आई बारात और नई दुल्हनिया की एक झलक पाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.
Published : November 22, 2026 at 7:49 PM IST
बाड़मेर : दादा की ख्वाहिश थी कि उनके पोते की बहू हेलीकॉप्टर में घर आए. इस सपने को उनके पोते ने पूरा कर दिया है. बाड़मेर जिले के लंगेरा गांव के पोता अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर आया. दूल्हे जसवंतसिंह के दादा स्वर्गीय सवाई सिंह का सपना था कि उनके पोते की बारात हेलीकॉप्टर से आए.
बाड़मेर जिले के लंगेरा गांव निवासी एडवोकेट रूघसिंह के बेटे जसवंतसिंह की शादी 21 नवंबर को बालोतरा जिले के जेठंतरी गांव निवासी सुमित्रा कंवर पुत्री शंभुसिंह के साथ हुई. रविवार को जसवंतसिंह अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर में बिठाकर सुसराल से अपने गांव पहुंचे. इस दौरान गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर से आई बारात को देखने और नई दुल्हनिया की एक झलक पाने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. हर कोई इस खास पल को मोबाइल में कैद करता नजर आया.
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दूल्हे जसवंत सिंह ने बताया कि वे घर में सबसे बड़े हैं. जिसके चलते शादी को लेकर पूरा परिवार उत्साहित है. दादाजी का सपना था उनके पोते की बहू हेलीकॉप्टर में आए. आज वो सपना पूरा हुआ है. दूल्हे की मां हर कंवर ने बताया कि उनके सुसर जी की इच्छा थी कि पोते की बारात हेलीकॉप्टर से आए. आज हम सब खुश हैं कि वह सपना पूरा हुआ है. उन्होंने बताया कि उनके तीन बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है. इसलिए बहु सुमित्रा को बेटी बना कर रखेंगे. हेलीकॉप्टर को लेकर 5 दिन पहले ही बेटे के ससुराल में बताया था.
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बुजुर्ग दादी दरिया देवी ने बताया कि जसवंत सिंह के दादा का 14 साल पहले स्वर्गवास हो गया था. लेकिन उनका सपना था कि पोते की बहू हेलीकॉप्टर में आए. आज उनका सपना पूरा हुआ है हम सब बहुत खुश हैं. चाचा प्रभुसिंह ने बताया कि हमारे गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर में सवार होकर कोई बारात है. बारात 21 नवंबर को गाड़ियों में करीब 100 किलोमीटर दूर बालोतरा जिले के जेठंतरी गांव गई थी. शादी के बाद दूल्हे जसवंत सिंह ओर उनकी दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर वापस गांव आए हैं. जसवंत सिंह एलएलबी कर रहे हैं जबकि उनकी दुल्हन सुमित्रा बीए के बाद एलएलबी करेगी. दूल्हे के पिता रूघसिंह वकील हैं. जबकि माता हर कंवर गृहणी है. वहीं भाई मेघराजसिंह और प्रेम सिंह है.
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