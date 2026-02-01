ETV Bharat / state

लखनऊ में जमीन विवाद में पोते ने दादा को मार डाला

चाकू से किया था हमला, इलाज के दौरान दादा ने दम तोड़ा, पुलिस तलाश में जुटी.

Murder in Lucknow
लखनऊ में हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: संपत्ति विवाद में पोते ने 80 वर्षिय दादा की चाकू से हमला कर घायल कर दिया. दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद शनिवार रात बुजुर्ग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

मृतक गजराज के दूसरे बेटे पवन ने बताया कि 28 जनवरी की शाम उनके पिता घर के बाहर बैठे थे, तभी उनके बड़े भाई मनोज का बेटा रोहित उर्फ आकाश वहां पहुंचा और जमीन का विवाद के चलते गाली-गलौज करने लगा, फिर रोहित ने अचानक चाकू से हमला कर पिता की गर्दन हमला कर दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़े. शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया.


7 नवंबर से चल रहा था विवाद: ​बताया जा रहा है कि 7 नवंबर को एक जमीन की बिक्री के बाद से दादा और पोते के बीच कई बार कहासुनी हो चुकी है. हालांकि, पूर्व में ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया था, लेकिन रोहित के मन में रंजिश बनी रही, जो जानलेवा हमले में बदल गई.

​परिजनों का आरोप, पुलिस ने सिर्फ खानापूर्ति की: परिवार ने सैरपुर पुलिस की भूमिका पर कड़े सवाल उठाए हैं. परिजनों का आरोप है कि हमला हुए तीन दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस ने आरोपी रोहित उर्फ आकाश को गिरफ्तार करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई. पुलिस ने केवल मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति की, जिसका नतीजा यह हुआ कि घायल बुजुर्ग की जान चली गई और आरोपी अब भी फरार है.

​सैरपुर थाना प्रभारी मनोज कोरी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हमले के बाद ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. अब बुजुर्ग की मौत के बाद मामले में हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

