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रोटी मांगने को लेकर विवाद, कवर्धा में दादी की टंगिया मारकर की हत्या, आरोपी नाती गिरफ्तार

पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कोको में 30 साल के आरोपी ने 80 साल की अपनी दादी की हत्या कर दी. पुलिस ने किया गिरफ्तार

GRANDMOTHER MURDER KAWARDHA
रोटी मांगने को लेकर विवाद, कवर्धा में दादी की टंगिया मारकर की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 4:30 PM IST

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कवर्धा: जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कोको से दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने मामूली विवाद के चलते अपनी ही दादी की हत्या कर दी, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गया है.

रोटी मांगने पर विवाद

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान बुधन बाई पात्रे 80 वर्ष के रूप में हुई है. आरोपी जितेंद्र पात्रे 30 वर्ष ने रोटी मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर धारदार टांगिया से दादी पर हमला कर दिया.

युवक ने मामूली विवाद के चलते अपनी ही दादी की हत्या कर दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों की भीड़ लगी

हमले के बाद बुजुर्ग महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के समय घर के अन्य सदस्य खेत में काम करने गए हुए थे, जिसके कारण घर में कोई भी मौजूद नहीं था. वारदात की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोग स्तब्ध रह गए और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

आरोपी गिरफ्तार

सूचना मिलने पर पिपरिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को घटना की मुख्य वजह बताया जा रहा है.

Grandmother murder Kawardha
30 साल के आरोपी ने 80 साल की अपनी दादी की हत्या कर दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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