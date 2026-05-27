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निमोनिया से पीड़ित 11 माह की मासूम को दादी ने लगाया डाम, हालत ज्यादा हुई गंभीर, मामला दर्ज

भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा में मंगलवार देर शाम अंधविश्वास की पराकाष्ठा का मामला सामने आया है. जहां निमोनिया से पीड़ित एक 11 महीने की बच्ची को इलाज के नाम पर दादी ने डाम (गर्म वस्तु से दागना) लगा दिया. डाम लगाने के बाद बच्ची की हालत और अधिक गंभीर हो गई. जिसके बाद परिजनों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया. डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. वहीं महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ ने कहा कि बच्ची की हालात सीरियस है. डॉक्टरों की एक टीम मासूम की स्थिति पर निगरानी बनाए हुई है.

इस मामले को लेकर शाहपुरा के एएसपी राजेश आर्य ने कहा कि मासूम को गर्म सलाखों से डाम लगाने का मामला सामने के बाद हमने जांच करके मासूम की 65 वर्षीय दादी के खिलाफ जेजे एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है. जिले के शाहपुरा कस्बे के त्रिमूर्ति चौराहे के पास रहने वाले परिवार में एक 11 माह की मासूम को निमोनिया हो गया था. अंधविश्वास व अशिक्षा के चलते मासूम की दादी ने ही उनको गर्म सलाखों से डाम लगा दिया. बच्ची का भीलवाड़ा अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.