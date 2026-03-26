मिर्जापुर में गंगा घाट पर दादी-पोता डूबे, नाविकों ने दादी को बचाया; बच्चे की तलाश जारी, नहाते समय गहरे पानी में चले गये
थाना प्रभारी अमरजीत चौहान ने बताया कि स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से बच्चे की तलाश में जुटी हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 3:40 PM IST
मिर्जापुर : कछवां थाना क्षेत्र के बरैनी गंगा घाट पर गुरुवार को अष्टमी के दिन दुखद घटना हो गई. स्नान करते समय दादी और पोता अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. स्थानीय गोताखोरों ने डूब रही दादी को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जबकि, पोता गहरे पानी में चले जाने से डूब गया. पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही है.
कछवां थाना प्रभारी के मुताबिक, कछवा के सेमरी मदरसा गांव के रहने वाले शमशेर बहादुर का बेटा आजाद (8) अपने दादी फोटो देवी के साथ बरैनी घाट पर गंगा स्नान करने गया था. स्नान के दौरान अचानक वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. पोता को बचाने के लिए उसकी दादी भी गंगा में कूद गई और डूबने लगीं. मौके पर मौके पर मौजूद स्थानीय नाविकों ने दादी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस दौरान पोता गहरे पानी में डूब गया. घटना की सूचना मिलते ही कछवां पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय गोताखोरों की मदद से पोते की तलाश शुरू कर दी है. आजाद अपने ननिहाल में रहकर कक्षा दो में पढ़ाई करता है. छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थानीय मछुआरे के नेतृत्व में 15-20 युवकों की टीम गंगा में लापता बच्चे की तलाश में जुटी हुई है. वहीं, बच्चों के परिजन एनडीआरएफ टीम को बुलवाने की मांग कर रहे हैं.
कछवां थाना प्रभारी अमरजीत चौहान ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. घटना की सूचना एनडीआरएफ को दी गई है. थाना प्रभारी अमरजीत चौहान ने बताया कि स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से बच्चे की तलाश में जुटी हुई है.
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