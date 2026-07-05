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बरेली में जर्जर छज्जा बना 'काल': मलबे में दबकर दादी और 6 वर्षीय नातिन ने तोड़ा दम

बरेली में जर्जर छज्जा बना 'काल': मलबे में दबकर दादी और 6 वर्षीय मासूम नातिन की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: शाही थाना क्षेत्र के तुरसा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला और उनकी नातिन की मौत हो गई. इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, 70 वर्षीय नत्थो देवी अपने घर के बाहर चारपाई पर छह वर्षीय नातिन दीपांजलि और 10 वर्षीय पोते संदेश के साथ बैठी थी. इसी दौरान संदेश पेंसिल लेने के लिए घर के अंदर चला गया. कुछ ही क्षण बाद मकान का जर्जर छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आकर नत्थो देवी और दीपांजलि मलबे में दब गई.



चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया और तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.