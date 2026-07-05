बरेली में जर्जर छज्जा बना 'काल': मलबे में दबकर दादी और 6 वर्षीय नातिन ने तोड़ा दम
शाही थाना क्षेत्र के तुरसा गांव की घटना, आर्थिक तंगी की वजह से नहीं करा पाए थे जर्जर मकान की मरम्मत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 6:09 PM IST
बरेली: शाही थाना क्षेत्र के तुरसा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला और उनकी नातिन की मौत हो गई. इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, 70 वर्षीय नत्थो देवी अपने घर के बाहर चारपाई पर छह वर्षीय नातिन दीपांजलि और 10 वर्षीय पोते संदेश के साथ बैठी थी. इसी दौरान संदेश पेंसिल लेने के लिए घर के अंदर चला गया. कुछ ही क्षण बाद मकान का जर्जर छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आकर नत्थो देवी और दीपांजलि मलबे में दब गई.
चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया और तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
परिजन जगदीश प्रसाद ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है. खेती और मजदूरी से किसी तरह परिवार का गुजारा चलता है. संसाधनों की कमी के चलते जर्जर मकान की मरम्मत नहीं कराई जा सकी थी. ग्राम पंचायत सचिव अंजलि ने बताया कि नत्थो देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था, लेकिन उनका आवास स्वीकृत नहीं हो पाया.
क्षेत्राधिकारी मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. इस दर्दनाक घटना से पूरे तुरसा गांव में शोक का माहौल है. वहीं थाना प्रभावी शाही ने बताया कि घटना में छज्जा गिरने एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हुई है. पुलिस कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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