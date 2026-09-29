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वाराणसी में अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आए नाना और नाती, घर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे

नाना और नाती की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मंगलवार की देर शाम एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आने से नाना और नाती दोनों की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने दोनों डेड बॉडीज को कब्जे में ले लिया है.