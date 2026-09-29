वाराणसी में अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आए नाना और नाती, घर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे
नाती की उम्र तीन साल है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 11:20 PM IST
वाराणसी : मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मंगलवार की देर शाम एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आने से नाना और नाती दोनों की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने दोनों डेड बॉडीज को कब्जे में ले लिया है.
घटना मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के लच्छापुर गांव के पास की है. रेल हादसे में नाना और तीन वर्षीय नाती की मौत हो गई. रेलवे लाइन पार करते समय दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए. लच्छापुर निवासी दुलचंद्र राजभर (48) मंगलवार शाम अपने तीन वर्षीय नाती राजन को लेकर घर लौट रहे थे.
स्थानीय लोगों ने बताया कि राजन की नजर उतरवाने के बाद दोनों पैदल वापस आ रहे थे. मूल रूप से जंसा थाना क्षेत्र के परमपुर गांव निवासी राजन इन दिनों अपने ननिहाल लच्छापुर में रह रहा था. गांव के पास रेलवे लाइन पार करते समय तेज रफ्तार की चपेट में दोनों आ गए. ट्रेन वाराणसी से पुणे जा रही थी.
टक्कर इतनी तेज थी कि नाना और नाती की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मासूम राजन की मां पूनम देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.
सूचना पर मिर्जामुराद थाना पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
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