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पोती ने बैट से पीटकर दादा को मार डाला, बोली करते थे शारीरिक शोषण

इंदौर में पोती ने की दादा की हत्या ( ETV Bharat )

इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक 20 साल की युवती ने अपने दादा की बैट से पीट-पीट कर हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि दादा उसका शारीरिक शोषण करते थे. वह पहले भी कई बार अश्लील हरकतें कर चुके थे. जिससे आजिज आकर उसने उनकी हत्या कर दी. फिलहाल मामले में पुलिस ने पोती को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.