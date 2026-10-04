पोती ने बैट से पीटकर दादा को मार डाला, बोली करते थे शारीरिक शोषण
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला. पुलिस की सख्ती से पूछताछ में युवती ने कबूला अपना अपराध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 5:57 PM IST
इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक 20 साल की युवती ने अपने दादा की बैट से पीट-पीट कर हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि दादा उसका शारीरिक शोषण करते थे. वह पहले भी कई बार अश्लील हरकतें कर चुके थे. जिससे आजिज आकर उसने उनकी हत्या कर दी. फिलहाल मामले में पुलिस ने पोती को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
पुलिस ने घटनास्थल पर खून से सना हुआ एक क्रिकेट का बल्ला बरामद किया
एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग की हत्या उनकी ही पोती ने कर दी. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के जिला अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने घटनास्थल पर खून से सना हुआ एक क्रिकेट का बल्ला व अन्य सामान बरामद किया है. प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि मृतक स्कीम नंबर 155 क्षेत्र में रहता था, जबकि उसकी पोती अपने माता-पिता के साथ महालक्ष्मी नगर में रहती थी. शनिवार देर रात पोती अपने दादा से मुलाकात करने के लिए उनके घर आई थी.
पुलिस की सख्ती से पूछताछ में युवती ने अपना अपराध कबूला
पुलिस ने शंका के आधार पर पोती को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया तो वह घटना से इनकार करती रही. जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल लिया. साथ ही उसने पुलिस को बताया कि तकरीबन 6 साल पहले दादा ने उसका शारीरिक शोषण किया. उसके बाद लगातार दादा उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे. जिससे वह काफी प्रताड़ित महसूस कर रही थी. जिससे परेशान होकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी पोती को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
मामले में डीसीपी नरेंद्र रावत का कहना है "हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली पोती को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पूछताछ की जा रही है. इस पूरे मामले में पुलिस ने घटना स्थल के आसपास रहने वालों से जानकारी एकत्रित की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनाक्रम की जांच-पड़ताल की.