प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर नातिन ने नाना को उतारा मौत के घाट
पुलिस ने की मृतक की पहचान, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 11:30 AM IST
झांसी: जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नातिन ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही नाना की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया. घटना का खुलासा तीन दिन बाद तब हुआ जब घर की सफाई के दौरान खून से सने कपड़े मिले.
पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, मृतक की पहचान ग्राम छिरौना निवासी 60-70 वर्षीय रामदीन के रूप में हुई है. रिपोर्ट मृतक के दामाद अशोक कुमार ने दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, घटना 12 सितंबर 2026 की है. रामदीन की पत्नी (शिकायतकर्ता की सास) मजदूरी करने गई थी. घर पर रामदीन और उनकी नातिन कंचन (12) थे.
कंचन वहीं रहकर पढ़ाई करती थी. शाम को जब नानी घर लौटी तो रामदीन गायब थे. काफी तलाश के बाद अगले दिन (13 सितंबर) रामदीन का शव गांव के एक कुएं में मिला. उस समय ग्रामीणों ने इसे एक दुर्घटना मानते हुए, रामदीन की उम्र और कथित तौर पर शराब पीने की आदत का हवाला देकर, बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया.
मामले में नया मोड़ 15 सितंबर को आया. जब मृतक के रिश्तेदार और महिलाएं घर की सफाई कर रहे थे, तो उन्हें कंचन और मृतक रामदीन दोनों के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले. संदेह होने पर जब कंचन से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली.
कंचन ने बताया कि 12 सितंबर को जब नाना घर पर नहीं थे, तब वह विशाल नाम के एक युवक के साथ घर में बैठी थी. इसी बीच नाना (रामदीन) अचानक घर आ गए और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. रामदीन और विशाल के बीच कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई. विशाल ने रामदीन का गला दबा दिया. कंचन ने विशाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने बदनामी के डर से उन्हें जान से मारने की बात कही. इसके बाद, कंचन घर से एक सिलबट्टा (पत्थर) उठा लाई और रामदीन के सिर पर दे मारा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
हत्या के बाद, दोनों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए गांव के पास एक कुएं में फेंक दिया. फिलहाल, पुलिस ने मृतक के दामाद अशोक कुमार की तहरीर पर आरोपी कंचन और विशाल (पुत्र मनोहर, निवासी छिरौना) के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.
पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को हिरासत में लिए जाने की खबर है. घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक नाबालिग नातिन का अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही नाना की हत्या कर देना, सामाजिक रिश्तों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. अरविन्द कुमार ने बताया कि थाना चिरगांव के ग्राम छिरौना में गत 12-09-2026 को बुजुर्ग रामदीन कुशवाहा का शव कुएं के पास मिला था, जिसे शुरुआत में दुर्घटना मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था. कल जब परिजन घर की सफाई कर रहे थे, तब उन्हें खून से सने कपड़े मिले, जिसके आधार पर हत्या की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी गई.
तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने नामजद संदिग्धों मृतक के नाबालिग नातिन और पड़ोसी युवक विशाल से पूछताछ की. दोनों ने घटना को स्वीकार करते हुए पूरी वारदात का खुलासा किया. पुलिस ने घटना से जुड़े खून से सने कपड़े व अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं, जिससे फॉरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं. दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है. प्रकरण में थाना चिरगांव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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