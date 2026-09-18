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प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर नातिन ने नाना को उतारा मौत के घाट

झांसी: जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नातिन ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही नाना की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया. घटना का खुलासा तीन दिन बाद तब हुआ जब घर की सफाई के दौरान खून से सने कपड़े मिले.

​पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, मृतक की पहचान ग्राम छिरौना निवासी 60-70 वर्षीय रामदीन के रूप में हुई है. रिपोर्ट मृतक के दामाद अशोक कुमार ने दर्ज कराई है. ​शिकायत के मुताबिक, घटना 12 सितंबर 2026 की है. रामदीन की पत्नी (शिकायतकर्ता की सास) मजदूरी करने गई थी. घर पर रामदीन और उनकी नातिन कंचन (12) थे.

कंचन वहीं रहकर पढ़ाई करती थी. शाम को जब नानी घर लौटी तो रामदीन गायब थे. काफी तलाश के बाद अगले दिन (13 सितंबर) रामदीन का शव गांव के एक कुएं में मिला. उस समय ग्रामीणों ने इसे एक दुर्घटना मानते हुए, रामदीन की उम्र और कथित तौर पर शराब पीने की आदत का हवाला देकर, बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया.

मामले में नया मोड़ 15 सितंबर को आया. जब मृतक के रिश्तेदार और महिलाएं घर की सफाई कर रहे थे, तो उन्हें कंचन और मृतक रामदीन दोनों के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले. संदेह होने पर जब कंचन से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

कंचन ने बताया कि 12 सितंबर को जब नाना घर पर नहीं थे, तब वह विशाल नाम के एक युवक के साथ घर में बैठी थी. इसी बीच नाना (रामदीन) अचानक घर आ गए और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. रामदीन और विशाल के बीच कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई. विशाल ने रामदीन का गला दबा दिया. कंचन ने विशाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने बदनामी के डर से उन्हें जान से मारने की बात कही. इसके बाद, कंचन घर से एक सिलबट्टा (पत्थर) उठा लाई और रामदीन के सिर पर दे मारा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.