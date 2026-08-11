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डाक कांवड़ का महा-संकल्प पूरा कर लौटने पर ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत, 2500 KM चल कर पहुंचा 11वां ज्योतिर्लिंग

पुरानी दिल्ली के कांवड़ियों ने पूरा किया 11वां ज्योतिर्लिंग, 2500 KM की कठिन 'डाक यात्रा' के बाद हुआ भव्य स्वागत,इस दल ने साझा किया अनुभव

2500 KM की कठिन 'डाक यात्रा' के बाद हुआ भव्य स्वागत
2500 KM की कठिन 'डाक यात्रा' के बाद हुआ भव्य स्वागत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर पुरानी दिल्ली की गलियां भक्ति और भावुकता के अद्भुत संगम की साक्षी बनीं. पिछले 15 दिनों से अपने परिवार से दूर बाबा भोलेनाथ के महा-संकल्प में लीन शिवभक्त जब 2500 किलोमीटर की दुर्गम डाक कांवड़ यात्रा पूरी कर लौटे, तो समूचा क्षेत्र शिवमय हो उठा. उनका स्वागत सबने अपने-अपने अंदाज में किया,किसी ने बम-पटाखों की गूंज के साथ, तो किसी ने ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ स्वागत किया. इस दौरान हर-हर महादेव के जयकारे से पूरा वातावरण शिवमय हो गया. वहीं दूसरी तरफ खुशी के आंसुओं से भरी अपनों की आंखें थी....

यह कोई साधारण कांवड़ यात्रा नहीं है, बल्कि दिल्ली के सिद्ध श्री बनखंडी महादेव कांवड़ संघ का वह ऐतिहासिक महा-संकल्प है, जिसके तहत देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर गंगाजल अर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है. इस बार हरिद्वार से गंगाजल उठाकर देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम), काशी विश्वनाथ और प्रयागराज होते हुए यह डाक यात्रा सफलतापूर्वक पुरानी दिल्ली स्थित शिवालय पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया.

'डाक यात्रा' के बाद इस दल ने साझा किया अनुभव (ETV Bharat)

साल-दर-साल 11 ज्योतिर्लिंगों की अभूतपूर्व यात्रा
2013 में शुरू हुए इस पावन अभियान के तहत संघ ने अब तक निम्नलिखित 11 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण कर ली है:

1. 2013 उज्जैन, महाकाल (मध्य प्रदेश)
2. 2014 काशी विश्वनाथ (उत्तर प्रदेश)
3. 2015 सोमनाथ (गुजरात)
4. 2016 त्र्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र)
5. 2018 ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश)
6. 2019 घृश्नेश्वर (महाराष्ट्र)
7. 2022 केदारनाथ (उत्तराखंड)
8. 2023 मल्लिकार्जुन (आंध्र प्रदेश)
9. 2024 नागेश्वर (गुजरात)
10. 2025 भीमाशंकर (महाराष्ट्र)
11. 2026 बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर, झारखंड)

कोरोना काल और विषम परिस्थितियों के कारण दो वर्ष यात्रा स्थगित रही थी.

18 से लेकर 69 वर्ष तक के 30 बाहुबलियों का दल
यात्रा के आयोजक पवन कुमार ने बताया हमने इस महा-संकल्प की शुरुआत साल 2013 में की थी हमारी टीम में 30 समर्पित सदस्य निरंतर चलते हैं. सबसे खास बात यह है कि इस टीम में 18 साल के युवा से लेकर 69 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं. 15 दिनों का यह सफर बेहद कठिन होता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से 11 ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं. अब हमारा अगला और अंतिम संकल्प 12वें ज्योतिर्लिंग 'बाबा रामेश्वरम धाम' के लिए जल लेकर जाना है जिसकी यात्रा एक महीने की होंगी.

2500 KM की कठिन 'डाक यात्रा' के बाद हुआ भव्य स्वागत
2500 KM की कठिन 'डाक यात्रा' के बाद हुआ भव्य स्वागत (ETV Bharat)

69 वर्ष की उम्र में भी अटूट श्रद्धा 'दादू भोले'
संघ के सबसे वरिष्ठ सदस्य 69 वर्षीय ) जो 2013 से लगातार इस यात्रा का हिस्सा हैं, कहते हैं 2013 से ही बाबा के प्रति एक अद्भुत खिंचाव रहा सब एक-दूसरे से जुड़ते गए और यह कारवां बनता चला गया हमारा मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की अलख जगाना और समाज को एकजुट रखना है. हम चाहते हैं कि देश के कोने-कोने तक सनातन धर्म की आवाज पहुंचे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहें.

'रामेश्वरम' शेष 12वें धाम के लिए तैयार हो रहा नया संकल्प
11वें ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम के सफल जलाभिषेक के साथ ही इस संघ ने अपने अंतिम और 12वें लक्ष्य रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग (तमिलनाडु) की तैयारी शुरू कर दी है. पुरानी दिल्ली के निवासियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी धावकों और कांवड़ियों का फूल-मालाओं और आतिशबाजी के साथ स्वागत कर आरती उतारी.सनातन परंपरा, आस्था, और अदम्य इच्छाशक्ति की यह मिसाल साबित करती है कि जब संकल्प दृढ़ हो, तो हजारों किलोमीटर की कठिन राह भी आसान हो जाती है.

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