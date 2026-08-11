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डाक कांवड़ का महा-संकल्प पूरा कर लौटने पर ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत, 2500 KM चल कर पहुंचा 11वां ज्योतिर्लिंग

2500 KM की कठिन 'डाक यात्रा' के बाद हुआ भव्य स्वागत ( ETV Bharat )