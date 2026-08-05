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पानीपत में रविदास जयंती कलश यात्रा का भव्य स्वागत, शिक्षा मंत्री ने सिर पर उठाया कलश, बोले- "भगवान रविदास के आदर्श नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी"

रविदास जयंती कलश यात्रा का भव्य स्वागत ( ETV Bharat )

पानीपत: संत शिरोमणि भगवान रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा का बुधवार को पानीपत में भव्य स्वागत किया गया. सिवाह गांव में पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया. इसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने श्रद्धा के साथ कलश को अपने सिर पर उठा कर देवी मंदिर तक पहुंचाया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश की स्थापना की गई. पूरे कार्यक्रम के दौरान धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला. "भगवान रविदास के आदर्श हर घर तक पहुंचाने होंगे": वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "भगवान रविदास का जीवन पूरे समाज के लिए प्रेरणा है. उनके विचारों और आदर्शों को हर घर और विशेष रूप से नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है. संत रविदास ने समानता, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश देकर समाज को नई दिशा दिखाई. उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और समाज को उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए." पानीपत में रविदास जयंती कलश यात्रा का भव्य स्वागत (ETV Bharat) "सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर": सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "जिन स्कूलों की हालत खराब है, उनके टेंडर जारी किए जा चुके हैं. विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे और अगले वर्ष तक सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी.पहले चरण में करीब 1500 स्कूलों में विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि अब 1500 से 2000 अन्य स्कूलों में निर्माण और मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा. कई स्थानों पर पुराने भवनों को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए स्कूल बनाए जाएंगे." "शिक्षकों की कमी भी जल्द होगी दूर": महिपाल ढांडा ने कहा कि, "सरकार केवल भवनों का निर्माण ही नहीं कर रही, बल्कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को भी जल्द दूर किया जाएगा. वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है."