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पानीपत में रविदास जयंती कलश यात्रा का भव्य स्वागत, शिक्षा मंत्री ने सिर पर उठाया कलश, बोले- "भगवान रविदास के आदर्श नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी"

पानीपत में रविदास जयंती कलश यात्रा का भव्य स्वागत हुआ. इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सिर पर कलश उठाया.

PANIPAT RAVIDAS JAYANTI 2026
रविदास जयंती कलश यात्रा का भव्य स्वागत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 5:25 PM IST

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पानीपत: संत शिरोमणि भगवान रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा का बुधवार को पानीपत में भव्य स्वागत किया गया. सिवाह गांव में पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया. इसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने श्रद्धा के साथ कलश को अपने सिर पर उठा कर देवी मंदिर तक पहुंचाया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश की स्थापना की गई. पूरे कार्यक्रम के दौरान धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला.

"भगवान रविदास के आदर्श हर घर तक पहुंचाने होंगे": वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "भगवान रविदास का जीवन पूरे समाज के लिए प्रेरणा है. उनके विचारों और आदर्शों को हर घर और विशेष रूप से नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है. संत रविदास ने समानता, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश देकर समाज को नई दिशा दिखाई. उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और समाज को उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए."

पानीपत में रविदास जयंती कलश यात्रा का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

"सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर": सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "जिन स्कूलों की हालत खराब है, उनके टेंडर जारी किए जा चुके हैं. विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे और अगले वर्ष तक सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी.पहले चरण में करीब 1500 स्कूलों में विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि अब 1500 से 2000 अन्य स्कूलों में निर्माण और मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा. कई स्थानों पर पुराने भवनों को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए स्कूल बनाए जाएंगे."

"शिक्षकों की कमी भी जल्द होगी दूर": महिपाल ढांडा ने कहा कि, "सरकार केवल भवनों का निर्माण ही नहीं कर रही, बल्कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को भी जल्द दूर किया जाएगा. वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है."

10 अगस्त को निकलेगी तिरंगा बाइक यात्रा: शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "भाजपा की तिरंगा बाइक यात्रा अब 10 अगस्त को शाम पांच बजे भाजपा कार्यालय श्याम कमल से निकाली जाएगी. यात्रा हुड्डा सेक्टर, बरसत रोड और नूरवाला होते हुए सेक्टर-8 स्थित शहीद स्मारक तक पहुंचेगी. इसमें हजारों कार्यकर्ता तिरंगा लेकर बाइक रैली में शामिल होंगे."

"संत रविदास ने छुआछूत और भेदभाव मिटाने का दिया संदेश": पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती भव्य रूप से मनाई जा रही है. वाराणसी से निकली कलश यात्राएं संत रविदास के संदेश को पूरे देश तक पहुंचा रही हैं. संत रविदास ने उस समय समाज से छुआछूत और भेदभाव समाप्त करने का अभियान चलाया, जब समाज अनेक कुरीतियों से घिरा हुआ था. उनका संदेश आज भी समाज को समानता और भाईचारे की राह दिखाता है."

"हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है": बिहार के चुनावी परिणामों पर पूछे गए सवाल के जवाब में कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि, "लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है. भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है और वह किसी एक चुनावी परिणाम से प्रभावित होने वाली नहीं है. पार्टी आगे की रणनीति पर काम करती है और जनता के बीच निरंतर सक्रिय रहती है."

बता दें कि रविदास जयंती पर निकली कलश वंदन यात्रा धार्मिक श्रद्धा के साथ-साथ सामाजिक समरसता और समानता का संदेश देने का माध्यम बनी. कार्यक्रम के दौरान एक ओर संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की बात हुई. वहीं, दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और शिक्षकों की कमी दूर करने का भरोसा दिया. धार्मिक आयोजन, सामाजिक संदेश और विकास संबंधी घोषणाओं ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया.

ये भी पढ़ें:वाराणसी से गुरुग्राम पहुंची संत शिरोमणि गुरु रविदास की पवित्र कलश यात्रा, हरियाणा के मंत्रियों ने किया भव्य स्वागत

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