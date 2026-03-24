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फतेहपुर पहुंचीं पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति; कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल

पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फतेहपुर: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति पहली बार फतेहपुर पहुंचीं. जनपद में उनका भव्य स्वागत किया गया. पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से साध्वी निरंजन ज्योति का स्वागत किया. मूसानगर स्थित आश्रम से साध्वी निरंजन ज्योति का काफिला निकला और सबसे पहले जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के चिल्ली मोड़ पहुंचा. वहां उनका स्वागत किया गया. विधायक राजेंद्र पटेल सहित भट्ठा एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शुक्ल, महामंत्री सुनील शुक्ल, भाजपा जिला मंत्री सुधीर मिश्र, वीरेंद्र द्विवेदी, सीमा द्विवेदी और रिंकू द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं उनका स्वागत किया. पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति. (Video Credit: ETV Bharat) इसके बाद उनका काफिला बकेवर, खजुहा, बिंदकी, पनई इनायतपुर, मलवां अंडरपास, मेडिकल कॉलेज और कर्पूरी ठाकुर चौराहा होते हुए आगे बढ़ा. कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जगह-जगह उनका स्वागत किया. अंत में होटल रामाडियन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया.