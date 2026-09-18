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जूनियर एशिया कप की स्वर्ण विजेता बेटियों का स्वागत, सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए 25 को ट्रायल

चीन में आयोजित जूनियर एशिया कप की स्वर्ण विजेता बेटियों का रांची में जोरदार स्वागत किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Grand Welcome Women hockey
महिला हॉकी का जोरदार स्वागत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 7:59 PM IST

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रांची: चीन में आयोजित जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय महिला हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में योगदान देने वाली झारखंड की तीन बेटियां शुक्रवार को राज्य लौटीं. बिनिमा धान, पार्वती टोपनो और रोशनी आइंद के रांची पहुंचने पर हॉकी झारखंड और खेल प्रेमियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. तीनों खिलाड़ी भारतीय महिला टीम का हिस्सा थीं और टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से टीम की स्वर्णिम सफलता में योगदान दिया.

खिलाड़ियों को बधाई के साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना

खिलाड़ियों के स्वागत के दौरान खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला. यहां लोगों ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. स्वागत कार्यक्रम में हॉकी झारखंड के संयुक्त सचिव माइकल लाल, दुलारी टोपनो, सेरसा के प्रशांत मुखर्जी, हॉकी रांची के कोषाध्यक्ष प्रमोद केरकेट्टा, तकनीकी अधिकारी पैंक्रेटियूस टोप्पो, संजय तिर्की, समीर डुंगडुंग समेत कई खेल प्रेमी मौजूद रहे.

इधर, झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का भी मौका है. 10 से 21 अक्टूबर 2026 तक उत्तर प्रदेश के झांसी में होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड टीम के चयन को लेकर 25 सितंबर को रांची में ओपन ट्रायल होगा.

ट्रायल में शामिल होने वाली खिलाड़ियों के लिए वैध आईडी कार्ड अनिवार्य

चयन ट्रायल 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोराबादी में आयोजित किया जाएगा. झारखंड की निवासी कोई भी योग्य महिला हॉकी खिलाड़ी इस ट्रायल में हिस्सा ले सकती है. ट्रायल में शामिल होने वाली खिलाड़ियों के लिए हॉकी इंडिया का वैध आईडी कार्ड और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा.

खिलाड़ियों के प्रदर्शन का होगा आकलन

ट्रायल के बाद चयनित खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा. शिविर के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा. बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को झारखंड महिला हॉकी टीम में शामिल किया जाएगा और उन्हें सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा.

जूनियर स्तर पर झारखंड की बेटियों की स्वर्णिम सफलता के बाद अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए होने वाला ट्रायल राज्य की महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए अहम अवसर माना जा रहा है.

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