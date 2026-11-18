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मिर्जापुर में अमेरिका से साइंटिस्ट बनकर लौटी बेटी का भव्य सवागत

साइंटिस्ट बनकर लौटी बेटी का भव्य सवागत ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: अदलहाट थाना क्षेत्र के श्रुतिहार गांव की रहने वाली साइंटिस्ट खुशबू की अमेरिका से गांव लौटने पर स्वागत में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गांव की महिलाओं ने भाग लिया. कलश यात्रा में विशेष रूप से भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट डॉ० खुशबू सिंह भी शामिल हुईं.



डॉ० खुशबू सिंह ने चार वर्ष पहले अमेरिका में शोध के दौरान कैंसर रोगियों के लिए नैनो पार्टिकल की खोज की थी, जिससे कीमोथेरेपी के दौरान मनुष्यों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है. इससे देश-विदेश में उनका नाम हुआ. खुशबू सिंह के पैतृक गांव लौटने से ग्रामीणों में काफी उत्साह है.

ग्रामीण विजय सिंह, प्रवीण सिंह, सुरेंद्र पटेल, अशोक सिंह, संजय ने कहा कि गांव की बेटी ने विदेश में रहकर भी अपनी मिट्टी और संस्कृति को नहीं भूली. यह पूरे गांव के लिए गर्व की बात है.



साइंटिस्ट डॉ० खुशबू ने बताया कि नौ साल बाद अपने गांव लौटकर ऐसा लग रहा है, जैसे फिर से बचपन लौट आया हो. यही मिट्टी, यही संस्कार मुझे यहां लेकर आया है. अमेरिका में रहकर भी मैं हर दिन अपने गांव, अपने परिवार और अपनी संस्कृति को याद करती हुं.

चार वर्ष पूर्व कैंसर रोगियों के लिए नैनो पार्टिकल पर शोध करते समय मेरे मन में एक ही बात थी कि मेरा शोध किसी मरीज की जिंदगी बचा सके. आज गांव की माताओं-बहनों ने सर पर कलश लेकर जो आशीर्वाद दिया है. वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है. मैं गांव की बेटियों से यहीं कहना चाहूंगी कि सपने बड़े देखो, मेहनत से डरो मत. कहीं भी रहो, लेकिन, अपनी जड़ों को छोड़ो मत.