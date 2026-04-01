भिवानी के स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत, प्रवेश उत्सव में बच्चों का किया गया भव्य स्वागत
भिवानी स्कूल में प्रवेश उत्सव पर विद्यार्थियों का भव्य स्वागत किया गया.
Published : April 1, 2026 at 12:38 PM IST
भिवानी: हरियाणा के स्कूलों में आज से नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है. वहीं, भिवानी के एक निजी स्कूल में प्रवेश उत्सव के दौरान भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की स्तुति और राष्ट्रगान से हुई. इसके साथ ही अगली कक्षा में प्रवेश करने वाले एवं नए विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, फूलों का गुच्छा भेंट कर और फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया गया.
विद्यार्थियों को किया प्रेरित: इस दौरान स्कूल की निदेशक सावित्री यादव और कार्यक्रम संयोजक अशोक कुमार भारद्वाज ने संयुक्त रूप से विद्यार्थियों को संबोधित किया. सावित्री यादव ने कहा कि, "हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित प्रवेश उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और विद्यालय के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करना है." उन्होंने कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग की भी सराहना की.
जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश: वहीं, अशोक कुमार भारद्वाज ने विद्यार्थियों को जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया. उन्होंने सभी से पर्यावरण बचाने की अपील करते हुए कहा कि, "हर घर हरियाली थीम 2026 और जल संरक्षण साक्षरता अभियान के तहत हमें पानी की एक-एक बूंद की कीमत समझनी चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए."
बच्चों में दिखा उत्साह और संकल्प: कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने स्वागत से बेहद खुश नजर आए. छात्रा आरोही ने कहा कि, "इस तरह का स्वागत हमें नए सत्र के लिए और अधिक उत्साहित करता है." वहीं, छात्रा अविका ने कहा कि, "हम पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे."
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