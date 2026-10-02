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17 साल की देश सेवा के बाद घर लौटा फौजी, जितिया पर बेटे को देख छलक पड़े मां के आंसू

17 साल की देश सेवा के बाद रिटायर होकर जब सैनिक अपने गांव पहुंचा तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. रिपोर्ट- रवि कुमार

Rohtas Retired soldier
रोहतास में सेवानिवृत्त सैनिक का स्वागत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2026 at 5:11 PM IST

4 Min Read
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सासाराम: देश की सरहद पर 17 वर्षों तक तिरंगे की आन, बान और शान के लिए ड्यूटी निभाने के बाद जब सेना का जवान अपने गांव की मिट्टी पर लौटा तो माहौल भावुक हो गया. बेटे के स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा. कहीं 'भारत माता की जय' के नारे लगे तो कहीं 'वंदे मातरम्' की गूंज सुनाई दी. मां की आंखों में खुशी के आंसू थे तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया.

असल में रोहतास जिले के पहलेजा छावनी गांव निवासी आर्मी जवान कृष्णा कुमार सिंह सेना से सेवानिवृत्त होकर शुक्रवार को अपने गांव लौटे हैं. उनके स्वागत के लिए गांव के युवक पहले से ही रेलवे स्टेशन पर डीजे के साथ मौजूद थे. जैसे ही कृष्णा सिंह ट्रेन से स्टेशन पर उतरे, युवाओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों के बीच उनका फूल-माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया.

रिटायर्ड आर्मी जवान कृष्णा कुमार सिंह का स्वागत (ETV Bharat)

सेवानिवृत्त सैनिक का स्वागत
रेलवे स्टेशन से ही जवान के सम्मान में युवाओं का काफिला गांव की ओर रवाना हुआ. गाड़ियों के काफिले के साथ जब कृष्णा कुमार सिंह अपने पैतृक गांव पहलेजा छावनी पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. गांव पहुंचते ही पटाखे छोड़े गए और लोगों ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया.

भगवान का आशीर्वाद लिया
गांव पहुंचने के बाद कृष्णा कुमार सिंह सबसे पहले गांव के मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया. इसके बाद महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया. लंबे समय बाद अपने बीच गांव के लाल को देखकर ग्रामीणों में भी उत्साह का माहौल था.

Rohtas Retired soldier
रिटायर्ड आर्मी कृष्णा कुमार सिंह (ETV Bharat)

मां के छलक पड़े आंसू
हालांकि इस पूरे स्वागत समारोह का सबसे भावुक पल तब आया, जब कृष्णा कुमार सिंह अपनी मां प्रभावती देवी के सामने पहुंचे. मां ने बेटे को सामने देखा तो भावनाएं रोक नहीं सकीं. मां और बेटे का मिलन देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

बेटे को देख भावुक हुईं मां
खास बात यह रही कि जिस दिन कृष्णा कुमार सिंह अपने गांव लौटे, उसी दिन जितिया पर्व का नहाय-खाय भी है. जवान ने कहा कि 17 साल तक देश सेवा के दौरान परिवार से दूर रहने के बाद आज रिटायर होकर जब घर लौटा और जितिया के दिन मां को अपने सामने देखा तो इससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ नहीं हो सकती.

Rohtas Retired soldier
17 साल देश सेवा के बाद घर लौटे कृष्णा कुमार सिंह (ETV Bharat)

"एक मां के लिए इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है कि उसका बेटा देश की सेवा करे. भगवान ने मुझे ऐसा बेटा दिया, जिसने देश की सेवा की और अब सकुशल वापस उनके सामने खड़ा है."- प्रभावती देवी, कृष्णा कुमार सिंह की मां

क्या बोले पिता?
कृष्णा कुमार सिंह के पिता रघुवंश सिंह किसान हैं. बेटे की घर वापसी पर उन्होंने कहा कि उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि बेटा देश की सेवा करने गया था और 17 साल बाद पूरी जिम्मेदारी निभाकर सकुशल वापस लौटा है.

"ऐसे बेटे पर हर पिता को गर्व होता है. बेटे ने देश की सेवा की, परिवार और गांव का नाम रोशन किया और अब उसके सामने होने से पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है."- रघुवंश सिंह, कृष्णा कुमार सिंह के पिता

एक बहन और तीन भाइयों में दूसरे नंबर के कृष्णा कुमार सिंह के मन में बचपन से ही देश सेवा का जज्बा था. इसी जुनून के साथ उन्होंने सितंबर 2009 में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा शुरू की. सेना में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मेघालय में हुई. इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास भी ड्यूटी निभाई. राष्ट्रीय राइफल्स में भी अपनी सेवाएं देने वाले कृष्णा कुमार सिंह ने विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्यूटी पर तैनात रहे और अपनी जिम्मेदारी निभाई.

"17 साल की सर्विस खत्म कर घर लौटा हूं. अच्छी रही नौकरी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्यूटी लगी थी. अपनी मिट्टी तो मेरे लिए पूरा देश है. हां ये है कि अब अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहूंगा."- कृष्णा कुमार सिंह, रिटायर्ड आर्मी जवान

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