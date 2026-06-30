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'जिंदाबाद' के नारों से गूंजा श्रीगंगानगर: टेस्ट टीम में चुने गए मानव सुथार का रेलवे स्टेशन से घर तक पुष्प वर्षा से स्वागत

क्रिकेटर मानव का स्वागत करते लोग ( ETV Bharat Shriganganagar )