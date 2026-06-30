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'जिंदाबाद' के नारों से गूंजा श्रीगंगानगर: टेस्ट टीम में चुने गए मानव सुथार का रेलवे स्टेशन से घर तक पुष्प वर्षा से स्वागत

क्रिकेटर मानव ने कहा कि श्रीगंगानगर की मिट्टी ने उन्हें पहचान दी है और देश के लिए खेलना उनका सबसे बड़ा सपना था.

grand welcome of cricketer
क्रिकेटर मानव का स्वागत करते लोग (ETV Bharat Shriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
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श्रीगंगानगर: भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के उभरते सितारे और श्रीगंगानगर की शान मानव सुथार का अपने गृह नगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही क्रिकेट प्रेमियों, खिलाड़ियों, खेल संगठनों और शहरवासियों की भारी भीड़ जुट गई. ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट, भारत माता के जयघोष और 'मानव सुथार जिंदाबाद' के नारों से गूंज उठा.

जिला क्रिकेट संघ के नेतृत्व में आयोजित स्वागत समारोह में मानव सुथार को फूल-मालाओं से लाद दिया गया. पारंपरिक राजस्थानी साफा पहनाकर उनका सम्मान किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट कर जिले का गौरव बढ़ाने के लिए अभिनंदन किया गया. समर्थकों में अपने क्रिकेट स्टार के साथ तस्वीर लेने और उनका अभिवादन करने की होड़ दिखाई दी. इसके बाद रेलवे स्टेशन से गांधी चौक, विधायक निवास, सुखाड़िया सर्किल होते हुए उनके निवास तक भव्य सम्मान रैली निकाली गई. पूरे रास्ते जगह-जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर मानव सुथार का स्वागत किया. शहर का माहौल किसी विजय उत्सव से कम नहीं था. युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और हर कोई अपने जिले के इस क्रिकेट स्टार की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आया.

क्रिकेटर मानव का किया गया स्वागत (ETV Bharat Shriganganagar)

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समारोह में मानव ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर की मिट्टी ने उन्हें पहचान दी है और देश के लिए खेलना उनका सबसे बड़ा सपना था. उन्होंने युवा खिलाड़ियों से कहा कि यदि लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. अनुशासन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं.

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जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मानव सुथार ने अपनी प्रतिभा, संघर्ष और मेहनत के दम पर भारतीय टेस्ट टीम तक का सफर तय किया है. उनकी उपलब्धि न केवल श्रीगंगानगर, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मानव सुथार आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छूते हुए देश का नाम विश्व पटल पर और अधिक रोशन करेंगे. मानव सुथार का यह स्वागत सिर्फ एक खिलाड़ी का सम्मान नहीं, बल्कि श्रीगंगानगर की उस प्रतिभा का अभिनंदन था, जिसने अपने संघर्ष और जुनून से जिले के युवाओं को यह विश्वास दिलाया है कि छोटे शहरों से निकलकर भी देश के लिए खेला जा सकता है.

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CRICKETER MANAV SUTHAR
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WELCOMED WITH A PROCESSION
GRAND WELCOME OF CRICKETER

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