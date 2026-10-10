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हरियाणा सिविल सर्विस के टॉपर अभिषेक का जोरदार स्वागत, बोले- 'उम्मीद नहीं थी कि पहला रैंक आएगा'

Abhishek Saroha Gohana Sonipat ( ETV Bharat )

सोनीपत: हरियाणा सिविल सर्विस यानी HCS परीक्षा 2026 में पहला रैंक हासिल करने वाले गोहाना के अभिषेक सरोहा ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. अभिषेक की इस शानदार सफलता के बाद गोहाना के सेक्टर-7 स्थित उनके निवास पर जश्न का माहौल देखने को मिला. परिजनों, रिश्तेदारों और शहरवासियों ने अभिषेक का मिठाई खिलाकर, ढोल-नगाड़ों और नाच-गाने के साथ जोरदार स्वागत किया.

अभिषेक सरोहा का जोरदार स्वागत: अभिषेक ने यह मुकाम कई बार असफल होने के बावजूद लगातार मेहनत और सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल किया है. अभिषेक का कहना है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान वह करीब 10 से 11 अलग-अलग परीक्षाओं में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अभिषेक सरोहा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. ढोल की थाप पर लोग खुशी से झूम रहे हैं और मिठाई खिलाकर अभिषेक की सफलता का जश्न मना रहे हैं.