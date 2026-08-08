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हिसार में हरियाणा BJP उपाध्यक्ष भव्य बिश्नोई का ग्रैंड वेलकम, बोले - पेपर लीक पर सरकार गंभीर, विपक्ष कर रहा राजनीति

हिसार : पूर्व सीएम स्व. चौधरी भजन लाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है. भव्य बिश्नोई का हिसार पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया. इसमें खास बात ये रही कि नलवा के विधायक स्कूटी पर भव्य का स्वागत करते नजर आए और भव्य बिश्नोई के स्वागत समारोह में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. हिसार में सेक्टर पंद्रह में पूर्व कुलदीप बिश्नोई समर्थकों का तांता लगा रहा. यहां पर भी आदमपुर और नलवा हलके के लोगों ने भव्य बिश्नोई का जोरदार स्वागत किया.

पेपर लीक गलत हुआ : भव्य बिश्नोई ने इस दौरान कहा कि इतनी कम उम्र में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसके लिए वे भाजपा के नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं. उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे. बिश्नोई ने कहा कि छात्रों के प्रति हमारी पार्टी गंभीर है. छात्रों की मांगों को भली भांति समझते हैं. जो पेपर लीक हुआ, गलत हुआ. हमारी पार्टी ने पेपर लीक पर कानून बनाया है. बिश्नोई ने कहा कि विपक्ष ने पेपर लीक पर राजनीति की है. उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में भी पेपर लीक हुए थे, उन्हें लेकर विपक्ष ने चुप्पी क्यों साध रखी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौजवानों के मुद्दों को संगठन और हमारी सरकार के नेताओं को समक्ष रखेंगे और और युवाओं की समस्या को दूर करवाने का काम करेंगे.