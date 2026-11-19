एशिया कप विजेता मनल चौहान का मैनपुरी में स्वागत; शहर में जुलूस, परिजनों ने उतारी आरती
मनल चौहान के मैनपुरी पहुंचते ही स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:23 AM IST
मैनपुरी: अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मैनपुरी के होनहार खिलाड़ी मनल चौहान अपने गृह जनपद पहुंचे. उनके मैनपुरी आगमन पर प्रशंसकों और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया.
इस दौरान शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. मनल चौहान के मैनपुरी पहुंचते ही स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया. समर्थकों और प्रशंसकों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया. स्वागत के दौरान मनल फूल-मालाओं से लदे नजर आए.
खुली गाड़ी में सवार होकर उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. शहर के विभिन्न मार्गों पर उनके स्वागत को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया. इस दौरान स्कूली बच्चे भी हाथों में तख्तियां लेकर मनल का स्वागत करते दिखाई दिए.
जगह-जगह लोगों ने उनका स्वागत किया और नारे लगाकर बधाई दी. घर पहुंचने पर परिजनों ने मनल की आरती उतारी. घर पर मनल की मां और परिजन इस दौरान काफी भावुक नजर आए. मनल के घर के बाहर जमकर आतिशबाजी भी की गई.
मैनपुरी जिले के गांव नगला जुला निवासी मनल चौहान ने अपनी प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन से जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. उनकी उपलब्धि से जनपदवासियों में गर्व और खुशी का माहौल है. अपने बीच जिले के इस होनहार खिलाड़ी को पाकर युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों में विशेष उत्साह देखने को मिला.
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