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एशिया कप विजेता मनल चौहान का मैनपुरी में स्वागत; शहर में जुलूस, परिजनों ने उतारी आरती

मैनपुरी पहुंचे मनल चौहान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मैनपुरी के होनहार खिलाड़ी मनल चौहान अपने गृह जनपद पहुंचे. उनके मैनपुरी आगमन पर प्रशंसकों और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया.

इस दौरान शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. मनल चौहान के मैनपुरी पहुंचते ही स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया. समर्थकों और प्रशंसकों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया. स्वागत के दौरान मनल फूल-मालाओं से लदे नजर आए.

खुली गाड़ी में सवार होकर उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. शहर के विभिन्न मार्गों पर उनके स्वागत को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया. इस दौरान स्कूली बच्चे भी हाथों में तख्तियां लेकर मनल का स्वागत करते दिखाई दिए. मनल चौहान का मैनपुरी में भव्य स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat)