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गिरिडीह के इस गांव का पहला युवक बना अग्निवीर, गाजे - बाजे के साथ हुआ भव्य स्वागत, निकाली गई तिरंगा यात्रा

गिरिडीह के गावां प्रखंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई. गांव का एक युवक अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी कर भारतीय सेना का हिस्सा बना है.

Grand welcome for Agniveer
गिरिडीह के गांवा प्रखंड के रविदास टोला गांव में अग्निवीर का स्वागत करते ग्रामीण और परिजन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 9:00 PM IST

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गिरिडीह: 1300 की आबादी वाले गांव का पहला युवक अग्निवीर बना है. गांव के युवक ने सेना में योगदान दिया तो गांव में रहने वाले एक-एक लोगों का दिल बाग-बाग हो गया. खुशी ऐसी दिखी कि जब युवक वर्दी पहनकर पहली दफा गांव लौटा तो लोगों ने न सिर्फ गाजे - बाजे के साथ उसका स्वागत किया, बल्कि तिरंगा यात्रा के साथ युवक को उसके घर तक लाया गया.

देशभक्ति की यह तस्वीर गिरिडीह जिले के गावां प्रखंड की बिरने पंचायत के रविदास टोला में दिखी. गांव के उदय दास का चयन पिछले दिनों अग्निवीर के तौर पर हुआ है. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मंगलवार को वह पहली बार सेना की वर्दी पहनकर प्रखंड मुख्यालय गावां में उतरा. यहां जैसे ही उदय ने कदम रखा तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया. इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. बिरने गांव के लोग इसे बिरने पंचायत के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बता रहे हैं.

अग्निवीर का स्वागत करते ग्रामीण और मां का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों और परिजनों ने किया भव्य स्वागत

बिरने पंचायत के मुखिया चंदन कुमार ने बताया कि उदय दास ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया. प्रशिक्षण के बाद वह ट्रेन से कोडरमा पहुंचा और वहां से बस द्वारा गावां बस स्टैंड आया. उदय के आगमन की सूचना पहले से ही गांव और पंचायत के लोगों को मिल चुकी थी. जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रहे थे.

Grand welcome for Agniveer
अपने परिवार के सदस्यों के साथ अग्निवीर उदय दास. (फोटो-ईटीवी भारत)

जैसे ही उदय दास बस से उतरा लोगों ने फूल-माला से उसका स्वागत किया. डीजे और ढोल-नगाड़ों की धुन पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की. इसके बाद उन्हें एक सुसज्जित वाहन में बैठाकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. गावां बस स्टैंड से लेकर उनके पैतृक गांव बिरने तक लगभग सात किलोमीटर लंबी स्वागत रैली निकाली गई.

रास्ते में भी जगह-जगह स्वागत

रास्ते में कई स्थानों पर ग्रामीणों ने रैली का स्वागत किया. लोगों ने फूल बरसाए और उदय दास को शुभकामनाएं दीं. गांव पहुंचने पर भी स्वागत का सिलसिला जारी रहा. अग्निवीर की वर्दी में उदय दास को देखकर युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. कई युवाओं ने उन्हें अपनी प्रेरणा बताते हुए सेना में भर्ती होने की इच्छा जताई.

Grand welcome for Agniveer
तिरंगा यात्रा में शामिल ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)

उदय के भारतीय सेना में चयनित होने से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन हुआ है. उदय को यह सफलता उसकी मेहनत और लगन के साथ अनुशासन के कारण मिली है.”-निर्मला देवी, उदय की मां

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TIRANGA YATRA IN HONOR OF AGNIVEER
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गावां प्रखंड में तिरंगा यात्रा
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