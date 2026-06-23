ETV Bharat / state

गिरिडीह के इस गांव का पहला युवक बना अग्निवीर, गाजे - बाजे के साथ हुआ भव्य स्वागत, निकाली गई तिरंगा यात्रा

गिरिडीह के गांवा प्रखंड के रविदास टोला गांव में अग्निवीर का स्वागत करते ग्रामीण और परिजन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: 1300 की आबादी वाले गांव का पहला युवक अग्निवीर बना है. गांव के युवक ने सेना में योगदान दिया तो गांव में रहने वाले एक-एक लोगों का दिल बाग-बाग हो गया. खुशी ऐसी दिखी कि जब युवक वर्दी पहनकर पहली दफा गांव लौटा तो लोगों ने न सिर्फ गाजे - बाजे के साथ उसका स्वागत किया, बल्कि तिरंगा यात्रा के साथ युवक को उसके घर तक लाया गया.

देशभक्ति की यह तस्वीर गिरिडीह जिले के गावां प्रखंड की बिरने पंचायत के रविदास टोला में दिखी. गांव के उदय दास का चयन पिछले दिनों अग्निवीर के तौर पर हुआ है. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मंगलवार को वह पहली बार सेना की वर्दी पहनकर प्रखंड मुख्यालय गावां में उतरा. यहां जैसे ही उदय ने कदम रखा तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया. इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. बिरने गांव के लोग इसे बिरने पंचायत के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बता रहे हैं.

अग्निवीर का स्वागत करते ग्रामीण और मां का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों और परिजनों ने किया भव्य स्वागत

बिरने पंचायत के मुखिया चंदन कुमार ने बताया कि उदय दास ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया. प्रशिक्षण के बाद वह ट्रेन से कोडरमा पहुंचा और वहां से बस द्वारा गावां बस स्टैंड आया. उदय के आगमन की सूचना पहले से ही गांव और पंचायत के लोगों को मिल चुकी थी. जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रहे थे.