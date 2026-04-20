एक विवाह ऐसा भी! दृष्टिबाधित दिव्यांग पूजा को मिला राजेश का साथ
हजारीबाग के बुढ़वा महादेव मंदिर प्रांगण में एक अनोखी शादी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.
Published : April 20, 2026 at 10:08 PM IST
हजारीबागः इन दिनों शादी का समय चल रहा है. कुछ शादी की चर्चा हर जुबां पर रहती है. ईटीवी भारत आपको एक ऐसा विवाह दिखाने जा रहा है, जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे और इस जोड़ी को आशीर्वाद देते थकेंगे नहीं.
शादी सात जन्मों का साथ, विश्वास का दूसरा नाम है. हजारीबाग के बुढ़वा महादेव में एक ऐसा शादी हुई जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है.
दृष्टिबाधित दिव्यांग बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई. कहा जाए तो दृष्टिबाधित बेटी अब अपने पति की आंखों से दुनिया की खूबसूरती को देखेगी. उसके सारे सपने उसके पति के हाथों से पूरी होगी. केरेडारी प्रखंड के पगार निवासी बिंदेश्वर सोनी की दृष्टिबाधित बेटी पूजा कुमारी का विवाह बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ.
हजारीबाग स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित इस विवाह समारोह में गोमिया कथारा निवासी प्रदीप सोनी के पुत्र राजेश कुमार सोनी ने पूजा कुमारी के साथ वैवाहिक बंधन में बंधकर समाज को एक मजबूत संदेश दिया.
पूजा कुमारी दोनों आंखों से देखने में असमर्थ हैं, इस विवाह ने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते संवेदनाओं, समझ और आपसी सम्मान पर टिके होते हैं, न कि केवल शारीरिक क्षमताओं पर. शादी समारोह में दोनों पक्षों के परिजनों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भी अच्छी खासी उपस्थिति रही. सभी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की.
कान्यकुब्ज स्वर्णकार महासंघ के संरक्षक राम सोनी ने कहा यह विवाह समाज के लिए आदर्श साबित होगा. समाजसेवी राम सोनी दंपती को आशीर्वाद देने के लिए मंदिर पहुंचे. उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती है. यह तस्वीर बेहद सुकून देने वाली है. जहां दिव्यांग बेटी को एक ऐसा युवक मिला जो उसके सारे सपने को पूरा करेगा. इन्होंने कहा कि स्वेच्छा से दोनों ने विवाह किया है.
हजारीबाग का यह विवाह समाज को संदेश दे रहा है कि हमें वैसे व्यक्ति जो निशक्त और लाचार हैं उनके सपने को पूरा करने के लिए मदद करना चाहिए.
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