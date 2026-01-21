जमशेदपुर में भव्य टुसू मेला का आयोजन, बंगाल और ओडिशा से भी बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल
जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में भव्य टुसू मेले का आयोजन हुआ. जिसमें दूसरे राज्यों से भी लोग शामिल हुए.
जमशेदपुर: बिष्टुपुर गोपाल मैदान में झारखंड एकता मंच द्वारा एक भव्य टुसू मेले का आयोजन किया गया. जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत बरन महतो, इचागढ़ विधायक सबिता महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो और कई जिला परिषद सदस्य मंच पर मौजूद रहे.
झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ-साथ बंगाल और ओडिशा से भी लोग टुसू मूर्तियों और चौडल के साथ मेले में पहुंचे. 60-70 फीट ऊंचे चौडल मेले का मुख्य आकर्षण बने. आकर्षक टुसू मूर्तियों से मेला परिसर सजा हुआ था. पुरुषों और महिलाओं ने अपनी स्थानीय भाषाओं में नृत्य किया और गाने गाए और ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप पर अपनी संस्कृति का जश्न मनाया. टुसू मेले में चालीस हजार से ज़्यादा लोगों की भीड़ देखी गई.
सुरक्षा के लिए, आयोजकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवकों को तैनात किया गया था. तीस सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे. यह ध्यान देने योग्य है कि इस मेले की नींव 2006 में तत्कालीन जमशेदपुर सांसद सुनील महतो ने रखी थी. आदिवासी एकता मंच एक गैर-राजनीतिक मंच है जिससे सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं.
भव्य टुसू मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में टुसू गीत, झुमर गीत और बूढ़ी गाड़ी नृत्य प्रदर्शन शामिल थे. इस दौरान, टुसू मूर्तियां और ऊंचे चौडल लाने वाले ग्रामीणों की टीमों को आयोजकों द्वारा सम्मानित किया गया.
झारखंड एकता मंच के मुख्य संयोजक आस्तिक महतो ने कहा कि इस मेले की नींव तत्कालीन जमशेदपुर सांसद सुनील महतो ने रखी थी. वह अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इस मेले के माध्यम से उन्होंने झारखंड की कला, संस्कृति और परंपराओं को एक नई पहचान दी. टुसू झारखंड का एक महान त्योहार है, और इस तरह का आयोजन हर साल 21 जनवरी को जमशेदपुर में किया जाता है. इसका उद्देश्य यह है कि साल भर काम करने के बाद, जो लोग टुसू मनाते हैं, वे एक-दूसरे से मिलने, अपनी भाषा और संस्कृति को समझने और आनंद लेने के लिए इस मेले में आते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि भले ही आज की युवा पीढ़ी राज्य के बाहर पढ़ाई कर रही हो, लेकिन उन्हें समाज की भलाई के लिए अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृति को समझना चाहिए. यह मेला सिर्फ एक मेला नहीं है; यह झारखंडी संस्कृति की विरासत बन गया है.
