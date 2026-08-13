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तिरंगा यात्रा : 'भारत माता की जय' के नारों से गूंजा इलाका, भव्य तिरंगा यात्रा में राष्ट्रप्रेम का जनसैलाब

बरेली और बुलंदशहर में बीजेपी की भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर, हजारों लोग हुए शामिल

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तिरंगा यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 2:08 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 3:22 PM IST

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बरेली/बुलंदशहर/बहराइच/सहारनपुर /फिरोजाबाद : शहर की सड़कों पर बुधवार को उस वक्त राष्ट्रप्रेम का अनूठा रंग देखने को मिला, जब भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. तिलक इंटर कॉलेज के पास से शुरू हुई इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ भारी संख्या में युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामकर हिस्सा लिया. भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा. इस दौरान जगह-जगह लोगों ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया.

तिरंगा यात्रा (Video Credit; ETV Bharat)

तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री एवं बरेली प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, महापौर डॉ. उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. नेताओं के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी भी यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए. यात्रा में युवाओं का उत्साह देखने लायक रहा. वहीं, महिलाएं और बच्चे भी पूरे जोश के साथ शामिल हुए.

शहर में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा के दौरान रास्तेभर भारत माता की जय, वंदे मातरम् और जय हिंद के नारों से माहौल देशभक्तिमय बना रहा. हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए लोगों ने देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया. प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने भी यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया.

वहीं, तिरंगा यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा. यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया. सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए. अधिकारियों ने भी यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने पर नजर रखी. बीजेपी नेता विकास शर्मा और पार्षद शालिनी जौहरी ने भी तिरंगा यात्रा में भाग लिया. यात्रा ने बरेली में देशभक्ति का माहौल बना दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ एकजुटता का संदेश दिया.

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तिरंगा यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

बुलंदशहर में बीजेपी की भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल

बुलंदशहर में भी बीजेपी की तरफ से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान हाथों में तिरंगा थामे हजारों लोगों के गगनभेदी नारों से शहर की मुख्य सड़कें गूंज उठीं. यह यात्रा देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का मजबूत संदेश देने के उद्देश्य से निकाली गई.

तिरंगा यात्रा का शुभारंभ शहर के प्रमुख स्थल काला आम चौराहा स्थित मलका पार्क से हुआ, यहां से शुरू होकर यह विशाल यात्रा विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई डीएवी चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई. यात्रा के दौरान सड़कों के दोनों ओर खड़े स्थानीय लोगों ने भी पुष्पवर्षा कर यात्रियों का उत्साहवर्धन किया.

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बहराइच में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा

बहराइच में भी बड़े धूम-धाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस यात्रा में जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है ये तिरंगा यात्रा आज बहराइच के शहर में निकली है, लेकिन 15 अगस्त के दिन तक बहराइच के गांव-गली में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा, जहां तिरंगा लहराता हुआ न दिखाई पड़े. उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं यह राष्ट्र के लिए संगठित होने और भारतीय संस्कार संस्कृति के संगठित होने का सबसे उचित माध्यम है.

प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि हमारी संस्कृति में व्यक्ति जब 55 साल से ऊपर जाने लगता है, तो उसे युवा नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ लोग पैंट और टी-शर्ट पहनकर अपने आप को युवा दिखाते हैं. मैं समझता हूं ऐसे लोगों के बहकावे में भारत का युवा दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है. वह जानता है कि मोदी जी के हाथों में नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए हर नौजवान मोदी जी के साथ खड़ा है.

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सहारनपुर :151 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

सहारनपुर :151 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा

"हर घर तिरंगा" अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सहारनपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. इस यात्रा में महिला मोर्चा की ओर से 151 फीट लंबा तिरंगा शामिल किया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजित राणा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का अवसर है. इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया है.

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फिरोजाबाद में भी सड़कों पर दिखा देशभक्ति का नजारा (Photo Credit; ETV Bharat)

फिरोजाबाद में भी सड़कों पर दिखा देशभक्ति का नजारा

फिरोजाबाद जनपद में गुरुवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. गांधी पार्क मैदान से शुरू होकर इस यात्रा ने शहर के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया. पूरी यात्रा के दौरान वंदेमातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे. इस यात्रा में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, नगर आयुक्त और अपर जिलाधिकारी मोहनलाल गुप्ता के साथ-साथ भाजपा के कई नेता, स्कूलों के छात्र-छात्राएं और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराना चाहिए.

ये भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन, 15 अगस्त को इन रास्तों पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Last Updated : August 13, 2026 at 3:22 PM IST

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