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हरियाणा में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, भिवानी से लेकर नूंह तक देशभक्ति के रंग में रंगा शहर, उमड़ा जनसैलाब

"हर घर तक तिरंगा अभियान पहुंचाएंगे": पूर्व खेल मंत्री एवं यात्रा संयोजक संजय सिंह ने कहा कि, "हम हर घर तक तिरंगा अभियान को लेकर जाएंगे. राष्ट्र भावना के उद्देश्य से वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं. 9 से 15 अगस्त तक अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं."

"राजनीतिक मतभेद भुलाकर हों एकजुट": वहीं, भाजपा नूंह प्रभारी समय सिंह भाटी ने कहा कि, "देशभक्ति से ओत-प्रोत इस आयोजन में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी शामिल हो रहे हैं. लोगों को राजनीतिक दलों के मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एकजुट होकर ऐसे आयोजनों में भाग लेना चाहिए."

"शहीदों को नमन करना हमारा कर्तव्य": तिरंगा यात्रा में शामिल भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा कि, "जिन शहीदों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, हम उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हैं. तिरंगा यात्रा देशभक्ति और राष्ट्र भावना से जुड़ा आयोजन है, जिसमें सभी लोगों को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए."

भाजपा नेताओं ने लिया हिस्सा: तिरंगा यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, जिला प्रभारी समय सिंह भाटी समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे लेकर देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते रहे. डीजे की धुन पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

नूंह/ भिवानी: शहर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा की शुरुआत तिरंगा पार्क खेड़ला से हुई. करीब तीन-चार किलोमीटर लंबी यात्रा शहर के मुख्य बाजार, जामा मस्जिद, सब्जी मंडी और वाईएमडी कॉलेज से होकर गुजरी और शहीद पार्क खेड़ला में इसका समापन हुआ. यात्रा के संयोजक पूर्व खेल मंत्री संजय सिंह रहे.

प्रशासन ने भी निकाली तिरंगा यात्रा: इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से लघु सचिवालय से पुलिस लाइन नूंह तक तिरंगा यात्रा निकाली गई. इसमें अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति, एसपी डॉ. अर्पित जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू और जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद समेत अन्य लोग शामिल हुए. स्कूली बच्चों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. कई बच्चे साइकिल पर तो कई करीब चार किलोमीटर पैदल यात्रा में शामिल हुए.

एंबुलेंस को रास्ता देकर पेश की मिसाल: तिरंगा यात्रा के दौरान शहर में अलग ही माहौल नजर आया. भीषण गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ. हाथों में तिरंगे लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे. इसी दौरान एंबुलेंस का सायरन सुनाई देने पर कार्यकर्ताओं ने तुरंत रास्ता खाली कर उसे आगे जाने दिया. इस दौरान लोगों ने अनुशासन और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की.

एडीसी ज्योति ने जताया उत्साह: वहीं, तिरंगा यात्रा के दौरान जिले की अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने कहा कि, "तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों और आम लोगों की भागीदारी उत्साहजनक रही. ऐसे आयोजन लोगों में राष्ट्रीय भावना और देश के प्रति सम्मान को मजबूत करते हैं."

भिवानी में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा: हर तिरंगा अभियान के तहत सरकार के निर्देशानुसार बुधवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ के नेतृत्व में बुधवार को नेहरू पार्क स्थित शहीद मदन लाल धींगड़ा की प्रतिमा के सामने से भाजपा और जिला प्रशासन द्वारा भव्य एवं विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई. तिरंगा यात्रा के रवाना होने से पहले शहीद मदनलाल धींगड़ा की प्रतिमा के समक्ष और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया. इसके उपरांत घंटाघर पर महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया. तिरंगा यात्रा के दौरान युवाओं ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की शपथ ली.

देशभक्ति की भावना को यात्रा करेगा और प्रबल: तिरंगा यात्रा में शामिल विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि, "तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है. हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करना तथा स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के बलिदान को याद करना है. अभियान के तहत तिरंगा यात्रा के साथ-साथ गांवों, शहरों तथा शिक्षण संस्थाओं में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों और आमजन को देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए वीरों के बलिदान से अवगत करवाते हुए राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और गौरव की भावना को मजबूत किया जा रहा है."

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