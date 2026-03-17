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17वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शानदार आगाज, लोगों की रक्षा करने वाले स्पोर्ट्स में दिखाएंगे दम

प्रतियोगिता में पहुंची डीजीपी ( ETV Bharat )