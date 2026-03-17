17वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शानदार आगाज, लोगों की रक्षा करने वाले स्पोर्ट्स में दिखाएंगे दम
17वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज जैप-1 ग्राउंड में हो गया है.
Published : March 17, 2026 at 3:03 PM IST
रांची: राजधानी रांची के जैप-1 ग्राउंड (डोरंडा) में मंगलवार को 17वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता (2025-26) का भव्य उद्घाटन हुआ. झारखंड पुलिस के जवानों और अधिकारियों के बीच खेल भावना, टीमवर्क और शारीरिक दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित यह तीन दिवसीय प्रतियोगिता 17 से 19 मार्च 2026 तक चलेगी.
उद्घाटन समारोह में झारखंड पुलिस की निदेशक महानिरीक्षक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. प्रतियोगिता में राज्य की विभिन्न रेंजों से आठ टीमों के सैकड़ों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.
26 खेलों में होगा मुकाबला
इस प्रतियोगिता में कुल 26 खेलों का आयोजन किया जा रहा है. मुख्य खेलों में हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती, जिमनास्टिक, कराटे, कबड्डी, योगा, बैडमिंटन और टेबल टेनिस शामिल हैं. विभिन्न प्रतियोगिताएं रांची के प्रमुख खेल स्टेडियमों और मैदानों जैसे मोहराबादी फुटबॉल स्टेडियम, डोरंडा, टाटीसिलवे, होटवार आदि स्थानों पर आयोजित हो रही हैं, जहां खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं.
खेल से मजबूत होता है मानसिक स्वास्थ्य
डीजीपी तदाशा मिश्रा ने उद्घाटन के मौके पर कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल में खेल भावना, टीमवर्क और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है. खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधारता है, बल्कि पुलिसकर्मियों के बीच एकजुटता, अनुशासन और मानसिक मजबूती भी लाता है. उन्होंने जवानों से अपील की कि वे पूरे उत्साह और निष्पक्षता के साथ प्रतियोगिता में भाग लें.
जैप डीआईजी कार्तिक ने झारखंड पुलिस की खेल उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि राज्य की स्थापना (2000) के बाद से झारखंड पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 65 से अधिक मेडल और राष्ट्रीय स्तर पर 300 से ज्यादा मेडल जीते हैं. यह पुलिसकर्मियों की कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण का प्रमाण है.
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