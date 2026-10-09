Gen-Z को रामायण के आदर्शों से जोड़ने को जयपुर के रामलीला मैदान में निभाएंगे दशकों की परंपरा, मथुरा के कलाकार करेंगे मंचन
महोत्सव में रामायण के प्रसंगों का मंचन, श्रीराम की भव्य बारात और रावण दहन जैसे आयोजन जयपुरवासियों को आस्था, संस्कृति और परंपरा से रूबरू कराएंगे.
Published : October 9, 2026 at 9:12 PM IST
जयपुर : जयपुर की पहचान सिर्फ अपनी ऐतिहासिक इमारतों और गुलाबी रंगत तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी शहर की विरासत का अहम हिस्सा हैं. इसी विरासत को Gen-Z (नई पीढ़ी) तक पहुंचाने और रामायण के आदर्शों से जोड़ने के उद्देश्य से राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में फिर भव्य रामलीला महोत्सव होने जा रहा है. दस दिवसीय महोत्सव में रामायण के प्रसंगों का मंचन, श्रीराम की भव्य बारात और रावण दहन जैसे आयोजन जयपुरवासियों को आस्था, संस्कृति और परंपरा से रूबरू कराएंगे.
रामायण के प्रसंग फिर जीवंत : गुलाबी नगरी जयपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रामायण के प्रसंग फिर जीवंत होंगे. मंच पर लक्ष्मण की ललकार गूंजेगी, केवट भगवान श्रीराम को नदी पार कराएंगे और श्रीराम की भव्य बारात शहर के परकोटे में श्रद्धा और उल्लास के साथ निकलेगी. वहीं, विजयादशमी पर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. श्री सनातन धर्म महोत्सव समिति जयपुर की ओर से 11 से 20 अक्टूबर तक रामलीला महोत्सव होगा. इसमें मथुरा से आए प्रसिद्ध कलाकार रामायण के प्रमुख प्रसंगों का मंचन करेंगे.
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Gen-Z मोबाइल छोड़ देखेगी रामलीला : आज की Gen-Z जहां अपना ज्यादातर समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर बिताती है. जयपुर का भव्य रामलीला महोत्सव उन्हें स्क्रीन से बाहर निकलकर अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का मौका देगा. सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि रामलीला के मंच पर रामायण के प्रसंगों को सजीव देखने से युवा पीढ़ी को भगवान श्रीराम के आदर्शों, लक्ष्मण के भाई के प्रति समर्पण, भरत के त्याग, हनुमान की भक्ति और सत्य की असत्य पर जीत का संदेश करीब से समझने का अवसर मिलेगा. ऐसे आयोजन युवाओं में पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और नैतिकता की समझ विकसित करने के साथ परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का बेहतर माध्यम भी बन सकते हैं. खास बात ये है कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अभिनय, संवाद, संगीत और मंच कला के जरिए भारतीय संस्कृति को समझने का जीवंत अनुभव है, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है.
चांदपोल से रामलीला मैदान तक श्रीराम की बारात : रामलीला महोत्सव का सबसे खास आकर्षण 14 अक्टूबर को श्रीराम विवाह प्रसंग और भगवान श्रीराम की भव्य बारात होगी. बारात चांदपोल बाजार स्थित प्राचीन श्रीरामचंद्रजी मंदिर से रवाना होकर छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार और बापू बाजार होते हुए न्यू गेट से रामलीला मैदान पहुंचेगी. सांसद मंजू शर्मा ने बताया, बारात में लवाजमे के साथ भगवान श्रीराम के आगमन का दृश्य साकार किया जाएगा. शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु बारात का स्वागत करेंगे. इसके बाद रामलीला मैदान में श्रीराम विवाह और कन्यादान का मंचन होगा.
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राम जन्म से राज्याभिषेक तक दिखेंगे रामायण के प्रसंग
- 11 अक्टूबर को गणेश पूजन, नारद मोह लीला और राम जन्म
- 12 अक्टूबर को विश्वामित्र आगमन, अहिल्या उद्धार, ताड़का वध और फुलवारी प्रसंग
- 13 अक्टूबर को धनुष यज्ञ और लक्ष्मण-परशुराम संवाद
- 14 अक्टूबर को राम विवाह
- 15 अक्टूबर को दशरथ-कैकई संवाद, मंथरा-कैकई संवाद और सुमंत विदाई
- 16 अक्टूबर को केवट संवाद, दशरथ मरण और भरत आगमन
- 17 अक्टूबर को सीता हरण, शबरी मिलन, हनुमान मिलन और बाली वध
- 18 अक्टूबर को लंका दहन, रामेश्वर स्थापना और अंगद-रावण संवाद
- 19 अक्टूबर को विभीषण शरणागति, कुंभकरण वध और लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग
- 20 अक्टूबर को मेघनाद वध, अहिरावण वध, रावण वध और श्रीराम के राज्याभिषेक
रामलीला के साथ मेले का भी आनंद : कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि आयोजन में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले का भी आकर्षण रहेगा. मैदान में खाने-पीने की स्टॉल लगाई जाएंगी. बच्चों के लिए मनोरंजक झूलों की व्यवस्था होगी. विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के साथ विशिष्ट नागरिकों को भी आयोजन से जोड़ा गया. प्रत्येक दिन साधु-संतों के आगमन से रामलीला के साथ संत समागम का अवसर भी मिलेगा.
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