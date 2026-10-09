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Gen-Z को रामायण के आदर्शों से जोड़ने को जयपुर के रामलीला मैदान में निभाएंगे दशकों की परंपरा, मथुरा के कलाकार करेंगे मंचन

सांसद मंजू शर्मा ने सनातन धर्म महोत्सव समिति के साथ किया रामलीला का पोस्टर विमोचन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : जयपुर की पहचान सिर्फ अपनी ऐतिहासिक इमारतों और गुलाबी रंगत तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी शहर की विरासत का अहम हिस्सा हैं. इसी विरासत को Gen-Z (नई पीढ़ी) तक पहुंचाने और रामायण के आदर्शों से जोड़ने के उद्देश्य से राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में फिर भव्य रामलीला महोत्सव होने जा रहा है. दस दिवसीय महोत्सव में रामायण के प्रसंगों का मंचन, श्रीराम की भव्य बारात और रावण दहन जैसे आयोजन जयपुरवासियों को आस्था, संस्कृति और परंपरा से रूबरू कराएंगे.