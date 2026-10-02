ETV Bharat / state

वाराणसी में दुर्गा पूजा का दिखेगा भव्य रूप; पंडाल में स्थापित होगी 30 फीट ऊंची प्रतिमा, जानिये इस बार क्या है खास तैयारी?

वाराणसी : शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है. पितृपक्ष के समापन के अगले दिन सही नवरात्रि शुरू हो जाएगी. ऐसे में मां दुर्गा शारदीय नवरात्रि में पूजा पंडालों में विराजने के लिए तैयार हैं. बंगाल के बाद काशी में सबसे महत्वपूर्ण और बड़े लेवल पर होने वाली दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है.

विष्णु मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार : वहीं पूर्वांचल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण दुर्गा पूजा हथुआ मार्केट स्थित एक क्लब में कंबोडिया के अंकोरवाट स्थित विष्णु मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किया जा रहा है. पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. आयोजकों के अनुसार, इस पंडाल की ऊंचाई करीब 80 से 90 फीट होगी.

10 मिनट का इलेक्ट्रॉनिक शो : पंडाल के अंदर 10 मिनट का इलेक्ट्रॉनिक शो भी दिखाया जाएगा. इस शो में श्रद्धालुओं को मां गंगा, महादेव और मां दुर्गा के दर्शन कराए जाएंगे. इसके अलावा बंगाल से आए कारीगर मां दुर्गा, संग अन्य प्रतिमाओं को गंगा की मिट्टी से तैयार कर रहे हैं. मुकेश जायसवाल ने बताया कि यह आयोजन 47 वर्षों से चल रहा है और इस बार मां दुर्गा और एक अन्य रक्षा की पौराणिक कहानी को प्रस्तुत किया जाएगा.

बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर पंडाल : इस बार सनातन धर्म इंटर कॉलेज में मां दुर्गा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी. आयोजकों के मुताबिक, यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमाओं में शामिल होगी. सचिव मुकेश जायसवाल ने बताया कि इस बार बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है. इसकी ऊंचाई करीब 60 फीट होगी.

मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी : इस बार काशी में भव्य पूजा पंडालों के साथ मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी. केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के तिलकराज का कहना है कि जिले में छोटे-बड़े पंडालों को मिलाकर करीब 512 सार्वजनिक स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी. इनमें हथुआ मार्केट, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, जंगमबाड़ी, मच्छोदरी और शिवपुर मिनी स्टेडियम समेत कई प्रमुख स्थान शामिल हैं.

30 फीट ऊंची मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी : वाराणसी के नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने का दावा आयोजक कर रहे हैं. आयोजकों का कहना है कि यहां पर 30 फीट ऊंची मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इतना ही नहीं बच्चों के दिमाग से लेकर युवाओं को ऑपरेट कर रहा मोबाइल भी राक्षस के रूप में नजर आएगा और मां दुर्गा मोबाइलसुर को भी मारेंगी.

512 पूजा पंडालों में दुर्गा प्रतिमाएं : वाराणसी में रजिस्टर्ड तौर पर लगभग 380, लेकिन अलग-अलग जगहों पर लगभग 512 पूजा पंडालों में दुर्गा प्रतिमाएं विराजती हैं. ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है पूजा पंडालों की भव्यता इस बार कैसी होगी और पूजा पंडाल में क्या खास होगा?

वाराणसी में दुर्गा पूजा की तैयारी (Photo credit: ETV Bharat)

शिवपुर में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल : शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है. यहां भी भव्य तरीके से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. वहीं, मैदागिन स्थित टाउन हॉल में सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी.





समसामयिक घटनाओं पर इलेक्ट्रॉनिक शो : इस बार काशी के अलग-अलग पूजा पंडालों में धार्मिक आस्था के साथ आधुनिकता और रचनात्मकता का मेल देखने को मिलेगा. कई पंडालों में अलग-अलग थीम के जरिए सामाजिक और समसामयिक विषयों को भी प्रदर्शित किया जाएगा. जगतगंज में समसामयिक घटनाओं पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक शो प्रस्तुत किया जाएगा.

वाराणसी में दुर्गा पूजा (Photo credit: ETV Bharat)

12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी : वरुणा पुल क्षेत्र में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से मां दुर्गा की 12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी. पंडाल का निर्माण खजुरी रोड पर एक थीम पर करीब 40 फीट ऊंचे पंडाल के रूप में किया जाएगा. काशी शारदीय उत्सव समिति की ओर से लहुराबीर स्थित दुर्गाकुंड के मुख्य गेट पर 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी.

सामाजिक संदेश भी देखने को मिलेगा : वहीं इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक संदेश भी देखने को मिलेगा. कचहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाले जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल में मां दुर्गा आधुनिक समय की बड़ी समस्या यानी बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत के प्रतीक मोबाइलासुर का संहार करती नजर आएंगी. प्रतिमा और पंडाल के माध्यम से बच्चों को मोबाइल के अनियंत्रित इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है.

वाराणसी में तैयार की गई प्रतिमा (Photo credit: ETV Bharat)





कई विशेष प्रतिमाओं का निर्माण : खोजवा निवासी शिल्पकार शीतल चौरसिया इस बार जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब के लिए विशेष प्रतिमा तैयार कर रहे हैं. पिछले करीब दस वर्षों से मां दुर्गा सहित विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाएं बनाने वाले शीतल चौरसिया हर वर्ष अपनी प्रतिमाओं में कुछ नया प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी वह कई विशेष प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं.

पंडाल में तैयार किया जा रहा है विशेष दृश्य : इनमें करीब तीन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमाएं शामिल हैं, जिनमें तकनीक और कलात्मकता के माध्यम से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को सजीव रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल में मोबाइल की बढ़ती लत को लेकर विशेष दृश्य तैयार किया जा रहा है. पंडाल के प्रवेश द्वार पर करीब 16 फीट ऊंचे मोबाइल फोन का प्रतिरूप लगाया जाएगा.

वाराणसी में तैयार हो रहा पंडाल (Photo credit: ETV Bharat)

पंडाल में खास तरह के प्रतीक लगाये गये : इसके साथ एक छोटे बच्चे को डिजिटल जंजीरों से बंधा हुआ दिखाया जाएगा. पंडाल के अंदर प्रवेश करने पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म समेत विभिन्न खेल और अन्य मोबाइल अनुप्रयोगों के प्रतीक लगाए जाएंगे. इन्हें मकड़ी के जाल की तरह एक-दूसरे में उलझा हुआ दिखाया जाएगा, जो बच्चों के मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में फंसने का प्रतीक होगा.





पंडाल में पांच मिनट का विशेष शो : पंडाल में करीब पांच मिनट का विशेष इलेक्ट्रॉनिक शो भी श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा. इसमें एक महिला अपने बच्चे को आवाज देती है, लेकिन बच्चा मां की पुकार को अनसुना कर मोबाइल में ही व्यस्त रहता है. मां अपने बच्चे को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालने का प्रयास करती है, लेकिन मोबाइल का आकर्षण बच्चे को अपनी ओर खींचता रहता है.

वाराणसी में दुर्गा पूजा का दिखेगा भव्य रूप (Photo credit: ETV Bharat)

अंत में मां मां दुर्गा की आराधना कर बच्चे को मोबाइल की लत से मुक्त करने की प्रार्थना करती है. इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन में इसके बाद मां दुर्गा का शक्ति स्वरूप सामने आएगा. मां दुर्गा के तीसरे नेत्र से ज्योति निकलेगी, जो सीधे मोबाइलासुर के पेट पर लगी मोबाइल स्क्रीन से टकराएगी. स्क्रीन पर एरर प्रदर्शित होगा, जो मोबाइल रूपी महिषासुर के वध का संकेत होगा.





शिल्पकार शीतल चौरसिया ने बताया कि वह हर वर्ष प्रतिमाओं में कुछ अलग प्रयोग करने का प्रयास करते हैं. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने अगरबत्ती से मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की थी, जबकि इस बार सुतली यानी रस्सी से विशेष प्रतिमा बनाई जा रही है.



यह भी पढ़ें : सुलतानपुर में पीढ़ियां बना रहीं ममता की मूरत; कुशल कारीगरों के हाथों से आकार लेती दुर्गा प्रतिमा