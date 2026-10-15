दिल्ली: बालाजी रामलीला में भव्य सीता स्वयंवर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ओम बिरला हुए शामिल
यमुना पार की ऐतिहासिक बालाजी रामलीला का भव्य मंचन देखने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे.
Published : October 15, 2026 at 11:05 AM IST
नई दिल्ली: यमुना पार की ऐतिहासिक बालाजी रामलीला में बुधवार को सीता स्वयंवर का भव्य मंचन किया गया. इस धार्मिक आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामलीला मैदान पहुंचे. पूरा परिसर भगवान श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
सीता स्वयंवर के मंचन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीलाओं के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि देश में सनातन आस्था, संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए रामलीलाओं का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है. रामलीलाएं भारतीय सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं.
वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान श्रीराम के जयकारों के साथ की. उन्होंने लोगों से भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया.
कमेटी के प्रयासों से हुआ सफल आयोजन
बालाजी रामलीला के भव्य आयोजन को सफल बनाने में रामलीला कमेटी के प्रधान, महामंत्री और अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही. आयोजकों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए, जिससे लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में मंचन का आनंद लिया. सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहे. पुलिस की निगरानी और सुरक्षा इंतजामों के बीच सीता स्वयंवर का मंचन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और भव्य मंचन के इस संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया.
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