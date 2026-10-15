ETV Bharat / state

दिल्‍ली: बालाजी रामलीला में भव्य सीता स्वयंवर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ओम बिरला हुए शामिल

बालाजी रामलीला में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: यमुना पार की ऐतिहासिक बालाजी रामलीला में बुधवार को सीता स्वयंवर का भव्य मंचन किया गया. इस धार्मिक आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामलीला मैदान पहुंचे. पूरा परिसर भगवान श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

सीता स्वयंवर के मंचन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीलाओं के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि देश में सनातन आस्था, संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए रामलीलाओं का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है. रामलीलाएं भारतीय सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं.