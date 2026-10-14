प्रयागराज में पजावा कमेटी की अद्भुत श्री राम बारात, जानसेनगंज से रानी मंडी तक निकली झांकी
डीजे, पंजाबी बैंड, ढोल-ताशा, पार्टी और रोड लाइटों के साथ निकली सवारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 2:01 PM IST
प्रयागराज: संगम नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात पारंपरिक श्रद्धा और भव्यता के साथ निकाली गई. श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी के तत्वावधान में विधि-विधान से पूजन के उपरांत रवाना हुई. इस बारात में आस्था का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा. दूल्हा बने प्रभु श्री राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ के विग्रहों के दर्शन पाकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे. देर रात रामलीला मैदान में बारात के पहुंचते ही राम-सीता विवाह का मंचन संपन्न हुआ.
बारात की अगुवाई पवनपुत्र हनुमान जी ने की. डीजे, पंजाबी बैंड, ढोल-ताशा, पार्टी और रोड लाइटों के साथ निकली सवारी के दौरान भजनों की धुनों पर श्रद्धालु झूमते रहे. बारात का विस्तार काफी लंबा था, इसका अग्रिम छोर जानसेनगंज में था, तो अंतिम छोर रानी मंडी तक फैला हुआ नजर आया. मार्ग भर में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने बारात पर पुष्पवर्षा की और कमेटी के सदस्यों का जलपान कराकर स्वागत किया. पूरा इलाका 'जय श्री राम' के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान रहा.
समारोह को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रही. एसीपी निकिता श्रीवास्तव और कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ पूरे मार्ग की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाली. भीड़ नियंत्रण और सुचारू संचालन में सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने भी पुलिस का सहयोग किया.
इस पावन आयोजन में मोहन जी टंडन, राजेश मल्होत्रा, राकेश मल्होत्रा, राम जी केसरवानी, अमिताभ टंडन, संदीप गुप्ता, राजू कृष्ण श्रीवास्तव, पंडित दिगंबर नाथ त्रिपाठी, पार्षद साहिल अरोरा, व्यापारी नेता अभय केसरवानी, सुशांत केसरवानी, अनूप वर्मा, अनूप केसरवानी, विजय चौरसिया, मोहम्मद आमिर और शगुन भैया सहित हजारों की संख्या में रामभक्त उपस्थित रहे.
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