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प्रयागराज में पजावा कमेटी की अद्भुत श्री राम बारात, जानसेनगंज से रानी मंडी तक निकली झांकी

पजावा कमेटी की भव्य श्री राम बारात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: संगम नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात पारंपरिक श्रद्धा और भव्यता के साथ निकाली गई. श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी के तत्वावधान में विधि-विधान से पूजन के उपरांत रवाना हुई. इस बारात में आस्था का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा. दूल्हा बने प्रभु श्री राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ के विग्रहों के दर्शन पाकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे. देर रात रामलीला मैदान में बारात के पहुंचते ही राम-सीता विवाह का मंचन संपन्न हुआ.

पजावा कमेटी श्री राम बारात (Video Credit; ETV Bharat) बारात की अगुवाई पवनपुत्र हनुमान जी ने की. डीजे, पंजाबी बैंड, ढोल-ताशा, पार्टी और रोड लाइटों के साथ निकली सवारी के दौरान भजनों की धुनों पर श्रद्धालु झूमते रहे. बारात का विस्तार काफी लंबा था, इसका अग्रिम छोर जानसेनगंज में था, तो अंतिम छोर रानी मंडी तक फैला हुआ नजर आया. मार्ग भर में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने बारात पर पुष्पवर्षा की और कमेटी के सदस्यों का जलपान कराकर स्वागत किया. पूरा इलाका 'जय श्री राम' के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान रहा.