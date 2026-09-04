श्रीकृष्ण जन्माष्टमी; सीएम योगी बोले- "हमारी आस्था को नष्ट करने का प्रयास करने वाले स्वयं इतिहास के पन्नों में मिट गए"
कमिश्नरेट लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइंस में भव्य श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:44 PM IST
लखनऊ : जन्माष्टमी के अवसर पर कमिश्नरेट लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइंस में भव्य श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का आयोजन हम सबको योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के शाश्वत संदेशों के साथ जोड़ता है, जो पिछले 5,000 वर्षों से अधिक समय से सम और विषम परिस्थितियों में इस समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं.
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल की काल कोठरी में उनका जन्म होता है. यानी अंधकार में उनका जन्म होता है लेकिन, जीवन भर श्रीकृष्ण ने उन परिस्थितियों को परास्त करते हुए समाज को प्रकाश का मार्ग दिखाया.
भगवान श्रीकृष्ण भ्रमित व्यक्ति का भी मार्गदर्शन करते हैं। संकट का निवारण व समाधान कैसे करना है, इसकी प्रेरणा श्रीकृष्ण का विराट व्यक्तित्व हम सभी को निरंतर देता है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 4, 2026
— मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/Sll2xX5JWz
उन्होंने कहा कि अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम महसूस करते हैं. हम सामान्य भाषा में एक बात कहते हैं कि धर्म, सत्य, न्याय की स्थापना के लिए प्रभु का अवतरण हुआ. यह धर्म वही कर्तव्य है जो अन्याय के खिलाफ श्रीकृष्ण को कंस के खिलाफ और महाभारत युद्ध में देखा है.
उन्होंने कहा कि जीवन में जब भ्रम हो, संशय हो तो उस समय प्रेरणा प्रदान करने वाला श्रीकृष्ण का संदेश हर भारतवासी बड़ी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करता है. उन्होंने कहा कि हम जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, यह आयोजन हम सबको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक नया संदेश दे रहा है.
जिन लोगों ने हमें मिटाने और हमारी आस्था को नष्ट करने का प्रयास किया, वे स्वयं इतिहास के पन्नों में मिट गए।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 4, 2026
हमारा भारत आज भी जीवित है, जाग्रत है और शाश्वत रूप से अपनी अजेय यात्रा को आगे बढ़ा रहा है।
-मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/RQJkpqg8ZW
उन्होंने कहा कि कर्तव्यों का निर्वहन किस रूप में हम पिछले 5000 वर्षों में देख रहे हैं, अनेक उतार-चढ़ाव. आज मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं कल से आज दोपहर तक वृंदावन और मथुरा में ही था. उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में उमड़ा हुआ जनसैलाब, उसे न प्रसाद की चिंता, ना गर्मी की चिंता, ना सुविधा की चिंता, ना किसी प्रकार का कोई संकोच एक ही भाव एक ही भंगिमा श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करना है.
जन्माष्टमी का आयोजन हम सबको योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के शाश्वत संदेशों के साथ जोड़ता है, जो पिछले 5,000 वर्षों से अधिक समय से सम और विषम परिस्थितियों में इस समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं. भगवान श्रीकृष्ण भ्रमित व्यक्ति का भी मार्गदर्शन करते हैं.
संकट का निवारण व समाधान कैसे करना है इसकी प्रेरणा श्रीकृष्ण का विराट व्यक्तित्व हम सभी को निरंतर देता है. मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव और नंदगांव ब्रजभूमि के इन पावन क्षेत्रों में आज भी श्रीकृष्ण की लीलाओं और उनकी स्मृतियों की गहरी छाप जन-जन के हृदय में बसी हुई है.
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन… श्रीकृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरणा देता है कि कर्मक्षेत्र में अपने आपको पहचानो और उसमें जो श्रेष्ठ है उसे करने का प्रयास करो।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 4, 2026
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उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमें मिटाने और हमारी आस्था को नष्ट करने का प्रयास किया, वे स्वयं इतिहास के पन्नों में मिट गए. हमारा भारत आज भी जीवित है, जाग्रत है और शाश्वत रूप से अपनी अजेय यात्रा को आगे बढ़ा रहा है.
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, हमारे अन्नदाता किसानों और पशुपालकों का जो संरक्षण देता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए. गोवर्धन की पूजा पिछले 5,000 वर्षों से हम कर रहे हैं. यह भाव हमें दिखाता है कि आक्रांता मंदिर तोड़ सकता है, लेकिन आस्था नहीं तोड़ सकता. वे मूर्तियां तोड़ सकते हैं, लेकिन मूल्य नहीं. वे मंदिरों के ऊपर अपनी इमारत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन मन में बसे हुए श्रीराम और श्रीकृष्ण को वे कभी छू भी नहीं पाए.
उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन… श्रीकृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरणा देता है कि कर्मक्षेत्र में अपने आपको पहचानो और उसमें जो श्रेष्ठ है उसे करने का प्रयास करो.
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