30 जनवरी को देवघर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भव्य सेमिनार, कई राष्ट्रों के अध्यक्ष होंगे शामिल: निशिकांत दुबे
देवघर में 30 जनवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक भव्य सेमिनार होगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे.
Published : January 11, 2026 at 4:36 PM IST
देवघर: भाजपा के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे. एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज की तारीख में लोगों के लिए सबसे ज्यादा जिज्ञासा का विषय है. आने वाली 30 जनवरी को देवघर में इसे लेकर दुनिया के 25 से 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवघर पहुंचेंगे और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा.
देवघर में होगा सेमिनार का आयोजन
निशिकांत दुबे ने कहा कि विदेश से आने वोले राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ देवघर में एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन होगा. इस सेमिनार के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे. इसके अलावा देवघर में तकनीक के क्षेत्र में एसटीपीई (software technology park of india) का देवघर में वह विधिवत उद्घाटन भी करेंगे.
गोड्डा सांसद ने कहा कि नए साल के मौके पर बनारस से कोलकाता के बीच अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है जो देवघर और जसीडीह में भी रुकेगी. इससे कोलकाता और वाराणसी जाने वाले लोगों को अमृत भारत ट्रेन के रूप में एक और नया ऑप्शन मिलेगा. यह ट्रेन जनसाधारण लोगों के लिए बहुत ही सहज और अच्छी होगी क्योंकि इसमें कोई भी एसी बोगी नहीं होती है सारे बोगी स्लीपर होते हैं.
प्रधानमंत्री गोड्डा लोकसभा और देवघर जिले के लिए गंभीर हैंः निशिकांत दुबे
निशिकांत दुबे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोड्डा लोकसभा और देवघर जिले के लिए गंभीर हैं. इसका प्रमाण आने वाले कुछ समय में पता चलेगा जब देवघर जिला एक विकसित जिला और महानगर के रूप में जाना जाएगा.
संस्थानों के खुलने से लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगाः भाजपा सांसद
वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर में एसटीपीआई के उद्घाटन के बाद तकनीक के क्षेत्र में और भी कई आयाम देखने को मिलेंगे. इस तरह के संस्थानों के खुलने के बाद स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी साधन बढ़ेगा.
बता दें भाजपा के भागलपुर आने के बाद उन्होंने स्थानीय भाजपा विधायक रोहित पांडे से मुलाकात की और स्थानीय कार्यकर्ताओं से पार्टी के विस्तार पर चर्चा की. भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के आने की खुशी में भागलपुर और देवघर में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. वहीं सांसद आम लोगों की समस्या से भी अवगत हुए.
