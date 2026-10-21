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वाराणसी में एयर शो का ग्रैंड रिहर्सल, नमो घाट पर 100 से ज्यादा विमानों ने दिखाई ताकत

वाराणसी में एयर शो का ग्रैंड रिहर्सल ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : जिले में बुधवार को गंगा घाट के ऊपर एयर शो का ग्रैंड रिहर्सल शुरू हो गया है. रिहर्सल के दौरान आसमान में भारतीय वायुसेना के शौर्य और अद्भुत हवाई करतबों को दर्शाया गया. रिहर्सल में करीब 100 फाइटर जेट व अन्य विमान शामिल रहे.

वाराणसी में एयर शो का ग्रैंड रिहर्सल (Video credit: ETV Bharat) वायुसेना के अफसर अंकित सिंह ने बताया कि गंगा के ऊपर आयोजित यह हवाई प्रदर्शन आम जनता के लिए एक दुर्लभ और अद्भुत दृश्य होगा. इसको ध्यान में रखते हुए इसकी थीम “Wings over Ganges” रखी गई है.

उन्होंने बताया कि हवाई प्रदर्शन में कुल 100 विमान भाग लेंगे, जिनमें 52 लड़ाकू विमान, 15 परिवहन विमान, 32 हेलीकॉप्टर और एक ऐतिहासिक विमान शामिल हैं. भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल भी प्रदर्शन में भाग लेंगे. यह विमान देशभर के 12 वायु अड्डों से उड़ान भरेंगे. इनमें चेन्नई के निकट स्थित नौसैनिक अड्डा अरक्कोणम भी शामिल है. एयर शो का ग्रैंड रिहर्सल (Photo credit: ETV Bharat) ये विमान दिखाएंगे करतब : बुधवार को रिहर्सल शो की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और लड़ाकू विमानों ने भाग लिया. इसमें कुल 100 विमान थे, जिसमें 50 लड़ाकू विमान थे. हेलीकॉप्टर बेड़े में एलसीएच, चिनूक, एएलएच मार्क III, एएलएच मार्क IV, अपाचे, चेतक, कामोव-31 और एमआई-17 वी5 शामिल हैं. उन्होंने बताया कि परिवहन एवं अन्य सहायक विमानों में सी-295, सी-17, सी-130, एईडब्ल्यूएंडसी, आईएल-78, एएन-32 और पी-8आई शामिल होंगे. लड़ाकू विमानों में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर शामिल है. वाराणसी में एयर शो का ग्रैंड रिहर्सल (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि हार्वर्ड विमान तथा सूर्यकिरण और सारंग टीम आकर्षण का केंद्र रहीं हैं. इसमें भाग लेने वाले विमानों में दो एएलएच हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के तथा एक पी-8आई और एक कामोव-31 भारतीय नौसेना के होंगे.



बता दें कि वाराणसी में भारतीय वायु सेना के समर्पित 94 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर हवाई प्रदर्शन 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत बुधवार को रिहर्सल शुरू हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी की है. वाराणसी में एयर शो का ग्रैंड रिहर्सल (Photo credit: ETV Bharat)