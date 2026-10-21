वाराणसी में एयर शो का ग्रैंड रिहर्सल, नमो घाट पर 100 से ज्यादा विमानों ने दिखाई ताकत
वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि यह एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 4:01 PM IST
वाराणसी : जिले में बुधवार को गंगा घाट के ऊपर एयर शो का ग्रैंड रिहर्सल शुरू हो गया है. रिहर्सल के दौरान आसमान में भारतीय वायुसेना के शौर्य और अद्भुत हवाई करतबों को दर्शाया गया. रिहर्सल में करीब 100 फाइटर जेट व अन्य विमान शामिल रहे.
वायुसेना के अफसर अंकित सिंह ने बताया कि गंगा के ऊपर आयोजित यह हवाई प्रदर्शन आम जनता के लिए एक दुर्लभ और अद्भुत दृश्य होगा. इसको ध्यान में रखते हुए इसकी थीम “Wings over Ganges” रखी गई है.
उन्होंने बताया कि हवाई प्रदर्शन में कुल 100 विमान भाग लेंगे, जिनमें 52 लड़ाकू विमान, 15 परिवहन विमान, 32 हेलीकॉप्टर और एक ऐतिहासिक विमान शामिल हैं. भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल भी प्रदर्शन में भाग लेंगे. यह विमान देशभर के 12 वायु अड्डों से उड़ान भरेंगे. इनमें चेन्नई के निकट स्थित नौसैनिक अड्डा अरक्कोणम भी शामिल है.
ये विमान दिखाएंगे करतब : बुधवार को रिहर्सल शो की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और लड़ाकू विमानों ने भाग लिया. इसमें कुल 100 विमान थे, जिसमें 50 लड़ाकू विमान थे. हेलीकॉप्टर बेड़े में एलसीएच, चिनूक, एएलएच मार्क III, एएलएच मार्क IV, अपाचे, चेतक, कामोव-31 और एमआई-17 वी5 शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि परिवहन एवं अन्य सहायक विमानों में सी-295, सी-17, सी-130, एईडब्ल्यूएंडसी, आईएल-78, एएन-32 और पी-8आई शामिल होंगे. लड़ाकू विमानों में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर शामिल है.
उन्होंने बताया कि हार्वर्ड विमान तथा सूर्यकिरण और सारंग टीम आकर्षण का केंद्र रहीं हैं. इसमें भाग लेने वाले विमानों में दो एएलएच हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के तथा एक पी-8आई और एक कामोव-31 भारतीय नौसेना के होंगे.
बता दें कि वाराणसी में भारतीय वायु सेना के समर्पित 94 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर हवाई प्रदर्शन 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत बुधवार को रिहर्सल शुरू हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी की है.
वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि यह एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है, जहां 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. बड़ी बात ये है कि,इस शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं, जहां वह 25 अक्टूबर को वाराणसी में आयोजित होने वाले एयर शो में हिस्सा लेंगे.
वाराणसी में एयर शो की सफलता के लिए मां गंगा की आरती उतार कर मांगा आशीर्वाद : जिले में एयर शो 'विंग्स ओवर गंगा' की अभूतपूर्व सफलता और सुरक्षित आयोजन के लिए बुधवार को नमामि गंगे टीम ने मां गंगा की विशेष आरती उतारकर आशीर्वाद मांगा. गंगा तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रक्षा और सफलता की प्रार्थना की गई.
क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने बताया कि भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नमो घाट पर 'वायु सेना दिवस एरियल डिस्प्ले-2026' के ऐतिहासिक अवसर पर गंगा की लहरों के ऊपर लड़ाकू विमानों की गर्जना, आसमान में सटीक उड़ान और हेलीकाॅप्टरों का हैरतअंगेज करतब आयोजित होगा.
उन्होंने बताया कि इसकी थीम 'विंग्स ओवर गंगा' रखी गई है. गंगा तट पर होने वाला यह आयोजन भारतीय वायु सेना के आधुनिक विमानन क्षमता को प्रदर्शित करने के साथ युवाओं को वायु सेना से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा. सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकाॅप्टर डिस्प्ले टीम अपने करतब दिखाएंगी. राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस और एलसीएच प्रचंड सहित कई विमानों के प्रदर्शन की तैयारी है.
उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना और थलसेना के विमान भी इसमें हिस्सा लेंगे. एयर शो में लड़ाकू विमानों के साथ परिवहन और अन्य श्रेणियों के विमान भी शामिल होंगे. इनमें राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस, प्रचंड, आइएल-76, आइएल-78, सी-295 और एएन-32 प्रमुख हैं. सूर्य किरण की एरोबैटिक टीम विमानों के सटीक तालमेल और समूह उड़ान का प्रदर्शन करेगी, जबकि सारंग टीम हेलीकाप्टरों के जरिए अपने उड़ान कौशल का परिचय देगी. भारतीय नौसेना और थलसेना के विमानों की भागीदारी से संयुक्त संचालन क्षमता भी प्रदर्शित होगी.
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