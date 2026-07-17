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श्री जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर देवभूमि के इस प्राचीन मंदिर से निकलेगी भव्य रथ यात्रा, 365 दिन बनेगा महाप्रसाद

सिरमौर: भगवान श्री जगन्नाथ की विश्वविख्यात नगरी पुरी की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं की झलक अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी देखने को मिलेगी. यहां स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की सेवा, महाप्रसाद व्यवस्था और पूजा-पद्धति को श्री जगन्नाथ धाम पुरी की परंपराओं से प्रेरित होकर चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है. उद्देश्य यह है कि श्रद्धालुओं को नाहन में भी भगवान श्री जगन्नाथ धाम पुरी की परंपराओं की झलक और उनसे जुड़ने का आध्यात्मिक अनुभव मिल सके.

भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मंडल के अध्यक्ष प्रकाश बंसल ने बताया, "मंदिर परिसर में एक विशेष रसोईघर बनाया जा रहा है, जहां वर्ष के 365 दिन भगवान श्री जगन्नाथ का महाप्रसाद तैयार किया जाएगा. यह महाप्रसाद धार्मिक मर्यादाओं और परंपराओं के अनुरूप बनाया जाएगा. इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि रसोई में केवल एक अधिकृत सेवक को ही प्रवेश और महाप्रसाद तैयार करने की अनुमति होगी. मंदिर के पुजारी सहित किसी अन्य व्यक्ति को इस रसोई में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यह व्यवस्था पुरी धाम की उस परंपरा से प्रेरित है, जिसमें भगवान के भोग और महाप्रसाद की तैयारी अत्यंत पवित्र नियमों और अनुशासन के साथ की जाती है."

भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मंडल के अध्यक्ष प्रकाश बंसल (ETV BHARAT)

मंदिर में निभाई जाएगी 'अनसर' परंपरा

रथ यात्रा मंडल केवल महाप्रसाद व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ी अन्य प्रमुख धार्मिक परंपराओं को भी चरणबद्ध तरीके से अपनाने की योजना बना रहा है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण 'अनसर' (अनवसर) की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 15 दिनों तक अस्वस्थ रहते हैं. इस अवधि को अनसर काल कहा जाता है. इस दौरान मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं. भगवान को विश्राम कराया जाता है और प्रतीकात्मक रूप से वैद्य अथवा चिकित्सक द्वारा उनका उपचार किया जाता है. इसके बाद भगवान पुनः भक्तों को दर्शन देते हैं और रथ यात्रा का शुभारंभ होता है. मंडल का प्रयास है कि पुरी धाम में प्रचलित इस परंपरा से प्रेरणा लेकर चरणबद्ध तरीके से इसे नाहन में भी धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप अपनाया जाए. उम्मीद है कि अगले वर्ष इस दिशा में भी ठोस पहल देखने को मिलेगी.

श्रद्धालुओं को मिलेगी पुरी धाम की परंपराओं की झलक

रथ यात्रा मंडल का मानना है कि इन व्यवस्थाओं के लागू होने के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ-साथ आसपास के राज्यों से आने वाले भक्तों को भी नाहन में भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा-पद्धति, सेवा और धार्मिक परंपराओं की झलक और उनसे जुड़ने की आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होगी. इससे हिमाचल प्रदेश में जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार-प्रसार को भी नई पहचान मिलेगी.