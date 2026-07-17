श्री जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर देवभूमि के इस प्राचीन मंदिर से निकलेगी भव्य रथ यात्रा, 365 दिन बनेगा महाप्रसाद
रथ यात्रा 19 जुलाई को पूरे धार्मिक उल्लास और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ निकाली जाएगी. इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 4:03 PM IST
सिरमौर: भगवान श्री जगन्नाथ की विश्वविख्यात नगरी पुरी की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं की झलक अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी देखने को मिलेगी. यहां स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की सेवा, महाप्रसाद व्यवस्था और पूजा-पद्धति को श्री जगन्नाथ धाम पुरी की परंपराओं से प्रेरित होकर चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है. उद्देश्य यह है कि श्रद्धालुओं को नाहन में भी भगवान श्री जगन्नाथ धाम पुरी की परंपराओं की झलक और उनसे जुड़ने का आध्यात्मिक अनुभव मिल सके.
भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मंडल के अध्यक्ष प्रकाश बंसल ने बताया, "मंदिर परिसर में एक विशेष रसोईघर बनाया जा रहा है, जहां वर्ष के 365 दिन भगवान श्री जगन्नाथ का महाप्रसाद तैयार किया जाएगा. यह महाप्रसाद धार्मिक मर्यादाओं और परंपराओं के अनुरूप बनाया जाएगा. इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि रसोई में केवल एक अधिकृत सेवक को ही प्रवेश और महाप्रसाद तैयार करने की अनुमति होगी. मंदिर के पुजारी सहित किसी अन्य व्यक्ति को इस रसोई में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यह व्यवस्था पुरी धाम की उस परंपरा से प्रेरित है, जिसमें भगवान के भोग और महाप्रसाद की तैयारी अत्यंत पवित्र नियमों और अनुशासन के साथ की जाती है."
मंदिर में निभाई जाएगी 'अनसर' परंपरा
रथ यात्रा मंडल केवल महाप्रसाद व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ी अन्य प्रमुख धार्मिक परंपराओं को भी चरणबद्ध तरीके से अपनाने की योजना बना रहा है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण 'अनसर' (अनवसर) की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 15 दिनों तक अस्वस्थ रहते हैं. इस अवधि को अनसर काल कहा जाता है. इस दौरान मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं. भगवान को विश्राम कराया जाता है और प्रतीकात्मक रूप से वैद्य अथवा चिकित्सक द्वारा उनका उपचार किया जाता है. इसके बाद भगवान पुनः भक्तों को दर्शन देते हैं और रथ यात्रा का शुभारंभ होता है. मंडल का प्रयास है कि पुरी धाम में प्रचलित इस परंपरा से प्रेरणा लेकर चरणबद्ध तरीके से इसे नाहन में भी धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप अपनाया जाए. उम्मीद है कि अगले वर्ष इस दिशा में भी ठोस पहल देखने को मिलेगी.
श्रद्धालुओं को मिलेगी पुरी धाम की परंपराओं की झलक
रथ यात्रा मंडल का मानना है कि इन व्यवस्थाओं के लागू होने के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ-साथ आसपास के राज्यों से आने वाले भक्तों को भी नाहन में भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा-पद्धति, सेवा और धार्मिक परंपराओं की झलक और उनसे जुड़ने की आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होगी. इससे हिमाचल प्रदेश में जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार-प्रसार को भी नई पहचान मिलेगी.
प्रकाश बंसल ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी. प्रत्येक परंपरा को उसकी मूल धार्मिक मर्यादाओं और शास्त्रीय नियमों के अनुरूप अपनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि विशेष रसोईघर, यज्ञशाला और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति मिल चुकी है. इस संबंध में शीघ्र ही लिखित आदेश भी जारी किए जाएंगे. रसोईघर तैयार होते ही निर्धारित धार्मिक परंपराओं के अनुसार वर्षभर भगवान श्री जगन्नाथ के महाप्रसाद की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि नाहन में जो भी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं, वे श्री जगन्नाथ धाम पुरी की मूल धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए और उन्हीं से प्रेरणा लेकर चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि यह प्रयास केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भगवान श्री जगन्नाथ की सनातन परंपराओं को हिमाचल प्रदेश में श्रद्धा, आस्था और मर्यादा के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
19 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा
नाहन में भगवान श्री जगन्नाथ की 18वीं भव्य रथ यात्रा 19 जुलाई को पूरे धार्मिक उल्लास और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ निकाली जाएगी. भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा बड़ा चौक स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर से पालकियों में विराजमान होकर चौगान मैदान पहुंचेंगे, जहां उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाएंगे. इसके बाद तीनों विग्रह भव्य रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण करेंगे.
रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कच्चा टैंक स्थित भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचेगी. वहां भगवान के विश्राम के उपरांत यात्रा पुनः मुख्य बाजार से होकर श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां विधिवत पूजा-अर्चना के साथ यात्रा का समापन होगा. आयोजन में सिरमौर सहित हिमाचल और पड़ोसी राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.
भविष्य में तीन अलग-अलग रथ किए जाएंगे तैयार
प्रकाश बंसल ने बताया कि वर्तमान में भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा एक ही रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं. मंडल का प्रयास है कि आने वाले समय में श्री जगन्नाथ धाम पुरी में प्रचलित परंपरा से प्रेरणा लेकर तीनों देव विग्रहों के लिए अलग-अलग रथ तैयार किए जाएं, ताकि नाहन की रथ यात्रा भी धार्मिक परंपराओं के और अधिक निकट स्वरूप में आयोजित की जा सके. इस दिशा में भी चरणबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं.
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