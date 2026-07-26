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झुंझुनू में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा: जयकारों से गूंजा नगर, हजारों श्रद्धालुओं ने खींचा रथ

झुंझुनू में पहली बार निकली भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, भक्ति और उत्साह से गूंजा शहर.

निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा
निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा (फोटो ईटीवी भारत झुंझुनू)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 7:32 AM IST

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झुंझुनू : शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) झुंझुनू के तत्वावधान में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ निकाली गई. इस ऐतिहासिक आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दिव्य रथ के दर्शन किए. पूरे शहर में जय जगन्नाथ के जयघोष, हरिनाम संकीर्तन और भजनों से भक्तिमय वातावरण बना रहा.

रथ यात्रा का शुभारंभ केशव आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर से संतों के सानिध्य में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुआ. इसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सुसज्जित रथ को श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ खींचा. महिलाओं, युवाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए यात्रा में शामिल हुए. चित्तौड़गढ़ से पहुंची भजन मंडली ने मधुर संकीर्तन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया.

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झुंझुनू में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा (वीडियो ईटीवी भारत झुंझुनू)

पवन केजरीवाल ने बताया कि रथ यात्रा केशव आदर्श विद्या मंदिर से रवाना होकर मंडावा मोड़, एक नंबर रोड और जेपी जानू स्कूल होते हुए गंगाराम अतिथि भवन पहुंची. पूरे मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भगवान का स्वागत किया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए जलपान और प्रसाद की भी व्यवस्था की गई. देवकीनंदन तुलसियान ने बताया कि झुंझुनू में पहली बार निकली इस भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का उद्देश्य भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाना तथा सनातन संस्कृति और धार्मिक एकता को मजबूत करना है. यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक और अविस्मरणीय आयोजन बताया.

इस्कॉन ट्रस्ट के मधुसूदन दास, सदस्य ने बताया किपहली बार आयोजित इस भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा ने झुंझुनू में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक एकता और सनातन परंपरा की भव्य झलक प्रस्तुत की. श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति ने पूरे शहर को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया. आयोजकों ने इसे हर वर्ष और अधिक भव्य रूप में आयोजित करने का संकल्प भी व्यक्त किया.

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भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा
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