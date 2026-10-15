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छत्तीसगढ़ में भव्य रामलीला, आज से 20 अक्टूबर तक सजेगी प्रभु श्रीराम की अमर गाथा

​कोरबा: नगर पालिक निगम कोरबा के इतिहास में लगातार दूसरे वर्ष भव्य श्री रामलीला एवं दशहरा उत्सव का आयोजन होने जा रहा है. यह 5 दिवसीय सांस्कृतिक व धार्मिक महोत्सव आज से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक आयोजित होगा. आयोजन स्थल घंटाघर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर ओपन थिएटर मैदान रहेगा.

जहाँ प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक भगवान श्री राम की जीवन लीला का मंचन किया जाएगा. शहर के पंचवटी विश्राम गृह में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर संजू देवी राजपूत ने प्रेसवार्ता का आयोजन कर आयोजन की विस्तृत जानकारी दी. यह भी बताया कि हाल ही में रिलीज हुई नींब करोली बाबा के जीवनी पर बनी फीचर फिल्म हनुमान अंश में मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता शोभिनव सत्य रामलीला के मंचन कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे. जिनका आगमन 16 अक्टूबर को होगा. पूरे रामलीला का बजट 50 लाख रुपये है.

​नगर निगम प्रशासन द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय भव्य रामलीला में वाराणसी की सुप्रसिद्ध नाट्य मंडली "देवशक्ति एंटरटेनमेंट" के कलाकारों द्वारा भारतीय संस्कृति की अमर गाथा को मंच पर जीवंत किया जाएगा. निगम प्रशासन ने आम जनता से सपरिवार उपस्थित होकर प्रभु श्री राम के आदर्शों एवं जीवन लीला का दर्शन कर पुण्य लाभ उठाने की अपील की है.

15 अक्टूबर: राम जन्म, शिव-पार्वती संवाद, रावण तप, ताड़का वध एवं अहिल्या उद्धार.

​16 अक्टूबर: पुष्प वाटिका, धनुष यज्ञ, लक्ष्मण-परशुराम संवाद, राजतिलक की तैयारी तथा मंथरा-कैकेयी संवाद.

17 अक्टूबर: राम वनगमन, केवट प्रसंग, राजा दशरथ का देवलोक गमन एवं भरत मिलाप.

​18 अक्टूबर: पंचवटी प्रसंग, सीता हरण, राम-हनुमान मिलन, राम-सुग्रीव मैत्री, बालि वध एवं लंका दहन.

19 अक्टूबर: सेतुबंध निर्माण, अंगद-रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, मेघनाद-रावण वध एवं श्री राम का राज्याभिषेक.

20 अक्टूबर: दशहरा पर्व पर भव्य आयोजन एवं समापन समारोह.

​नई पीढ़ी को संस्कारों व आदर्शों से जोड़ने का प्रयास

प्रेसवार्ता में कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन और महापौर संजूदेवी ने जानकारी दी कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों, मर्यादा और सनातन परंपराओं से रूबरू कराना है. अधर्म पर सदैव धर्म की विजय होती है, यही रामलीला का मूल संदेश है. ​साथ ही, प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के हजारों नागरिक निःशुल्क अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं.

रामलीला की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

"बदल जाता है पूरा किरदार "

प्रेस वार्ता के दौरान रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार मंच पर निभाने वाले कलाकार देवर्ष नगर भी मौजूद रहे, जो मूलत: मुंबई के निवासी हैं और एक प्रख्यात टीवी कलाकार हैं. देवर्ष ने बताया कि जब वह प्रभु श्री राम का किरदार निभाते हैं, तब वह पूरी दुनिया से कट जाते हैं. पूरी तरह से किरदार में ढल जाते हैं. एक छोटे से वाक्ये का जिक्र करते हुए, उन्होंने बताया कि मंचन के दौरान एक बार उनकी आंख से मच्छर टकरा गया था. तभी उन्हें धनुष तोड़ने वाला सीन करना था. इस दौरान आंख में आंसू थे, लेकिन सीन पूरा किया.