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भाजपा का 47वां स्थापना दिवस 06 अप्रैल को, राज्यभर में होगा भव्य कार्यक्रम

रांची: बीजेपी अपने स्थापना दिवस को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गई है. 06 अप्रैल को राज्यभर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पार्टी ने वृहद कार्य योजना बनाई है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह को स्थापना दिवस कार्यक्रम की प्रदेश टोली का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है.

जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती आरती कुजूर, प्रदेश मंत्री मुनेश्वर साहू, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव एवं किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला स्तर पर 1 संयोजक एवं 2 सह संयोजक का तत्काल गठन करने का भी निर्देश जिला अध्यक्ष को दिया गया है.

47वां स्थापना दिवस भव्य रुप में मनेगा- प्रदेश संयोजक

कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक बनाए गए योगेंद्र प्रताप ने बताया कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है. देश के कोने-कोने से करोड़ों कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस को हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं तथा सेवा भाव और राष्ट्र प्रथम के मूलमंत्र को अपनाते हुए कार्य करने का संकल्प लेते हैं.

हर साल की भांति इस साल भी झारखंड भाजपा अपनी पार्टी का स्थापना दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाएगी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देशानुसार पार्टी के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम तय किए गए हैं. इसमें पार्टी के सभी मंडल, जिला एवं प्रदेश कार्यालयों की तीन दिनों के लिए यानी 5, 6 एवं 7 अप्रैल को सजावट करने, पार्टी के सभी कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज 6 अप्रैल को फहराने, कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान पार्टी की विकास यात्रा पर उद्बोधन तथा मिष्ठान वितरण करने का निर्णय लिया गया है.

सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर लगाएंगे भाजपा का झंडा