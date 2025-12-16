ETV Bharat / state

बीजेपी सरकार के दो साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे शिरकत

जांजगीर चांपा में बीजेपी सरकार के दो साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं.

बीजेपी सरकार के दो साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 16, 2025 at 7:27 PM IST

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के दो साल पूरे होने पर जिला में खास कार्यक्रम का आयोजन होगा.इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरु हो चुकी हैं.22 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का प्रवास प्रस्तावित है. छत्तीसगढ़ सरकार विष्णु के सुशासन के दो साल की उपलब्धियों को जनता की बीच पहुंचाने के लिए विभागीय स्टाल और विकास कार्यों के शिलान्यास भूमि पूजन भी किया जाएगा.


बीजेपी के कार्यक्रम की तैयारी

छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय के दो साल पूरा होने पर प्रदेश में जोर शोर से उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है. इस कार्यक्रम के लिए इस बार जांजगीर चाम्पा जिले को चुना गया है.जहां के पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम के लिए सजावट और पंडाल बनाने का काम शुरू हो चुका है. कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने कलेक्टर एसपी और विभागीय अधिकारी पुलिस ग्राउंड पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए.पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस ग्राउंड मे 40 हजार की लगभग भीड़ आने की संभावना है.

भव्य पंडाल बनाने का काम शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वीआईपी गेस्ट के आगमन के लिए पुलिस लाइन के पास एंट्री व्यवस्था की गई है.कार्यक्रम स्थल के आसपास हीं पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है,ताकि आने वालों को किसी तरह की समस्या ना हो इस बात का ख़ास ध्यान रखा जा रहा है- विजय कुमार पाण्डेय, एसपी

बीजेपी सरकार के दो साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि अतिथियों के आगमन को लेकर पुलिस ग्राउंड के दोनों हेलीपेड तैयार कर लिए गए हैं,वहीं सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए स्टाल भी बनाया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किया जा रहा है.

